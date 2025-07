5,000 mdp para laguna verde a la basura

EN EL AÑO 2020 la Comisión Federal de Electricidad (CFE), entonces dirigida por Manuel Bartlett, reveló un informe sobre la Seguridad de Industria Nuclear Mexicana.

En él se resaltaba que la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde, la única de su tipo en el país, estaba lista operativa y normativamente para cumplir con las expectativas de generación.

Andrés Manuel López Obrador y Manuel Bartlett. (Créditos: El Heraldo de México)

No obstante, cinco años después, y tras una inversión de casi cinco mil 500 millones de pesos, ejercidos principalmente en los últimos años del sexenio pasado, la tecnología del complejo sigue presentando fallas.

Tanto, que se encuentra incapacitada para lograr, de manera permanente, ese prometido 100% de productividad que se ofreció en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Rocío Nahle. (Créditos: El Heraldo de México)

Como respuesta, la Secretaría de Energía de Rocío Nahle otorgó licencias de operación por 30 años para los dos reactores que forman parte de la planta. Pero no se logró ni 5% de productividad.

Además, se fueron sumando, a los elementos que menguaron la operatividad, 16 paros técnicos hasta 2024, la mayoría ocasionados por bajos niveles de agua, fallas mecánicas y escaso mantenimiento.

En el intento por hacer de Laguna Verde esa fuente de energía prometida, Bartlett otorgó, durante su gestión, nueve contratos para diversos servicios que significó un desembolso de cinco mil 491 millones de pesos.

Hablamos de reparación del devanado de alta tensión, mantenimiento anticorrosivo de estructuras, examinación de corrientes y adquisición de materiales, entre otros.

Las empresas adjudicadas fueron MG Services de Óscar García, GE-Hitachi Nuclear Energy de Craig Ranson, Holtec International de Kris Singh y Transformadores de Monterrey de Alberto Flores. Craig Ranson. (Créditos: El Heraldo de México)

El resultado es una planta nucleoeléctrica que en la actualidad aporta regularmente 5% de la energía del Sistema Eléctrico Nacional, con un nivel de operación que normalmente ronda 70% de su capacidad.

La meta de Laguna Verde es que se acerque a dar cobertura hasta la décima parte de la demanda nacional, pero la inversión se ha ido a pique en el presente sexenio.

Se tiene claro que, con la llegada del verano en México, la demanda máxima del sistema sea mayor a los 52 mil megawatts, por lo que la CFE debió haber hecho trabajos de conservación y mantenimiento para asegurar en la red un óptimo funcionamiento.

Pero los mencionados trabajos al parecer no ocurrieron ni ocurrirán en la gestión de Emilia Esther Calleja Alor.

Se espera, por tanto, un tercer año consecutivo en el que el sistema eléctrico se encuentre vulnerable y el resultado sean los cada vez más comunes apagones repentinos. Emilia Esther Calleja Alor. (Créditos: El Heraldo de México)

EL SECRETARIO DE Hacienda está nervioso y dudoso de su fortaleza como funcionario, luego de la crisis que produjo el anuncio del Tesoro contra CI Banco, Intercam y Vector, y que no podría quedar ahí, puesto que el FinCEN habló de 10 bancos en su primer informe. En Palacio Nacional están molestos con Edgar Amador. Cada día hay más evidencia de que el Departamento del Tesoro que comanda Scott Bessent avisó tres semanas antes del golpe que daría a esas tres instituciones financieras, acusadas de lavar dinero de los cárteles de la droga. Hacienda no puso en pie los procedimientos para mitigar el impacto y ser garante para evitar las corridas financieras que se están dando. No hay ningún amague de salidas ni de Rodrigo Mariscal, Roberto Lazzeri o Mari Carmen Bonilla de Hacienda, ni mucho menos injerencia del exsecretario Rogelio Ramírez de la O. Lo que sí hay es incertidumbre de Amador, quien, como sus dos antecesores, tampoco le han dado margen para moverse con libertad para nombrar, al menos, al subsecretario del ramo. Pero ahora con este cisma que provocó Estados Unidos, parece que tendrá menos margen. Rogelio Ramírez de la O. (Créditos: El Heraldo de México)

DURANTE LA CONFERENCIA matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, se anunció ayer una importante inversión para fortalecer el sector farmacéutico nacional, en el marco del Plan México impulsado por Marcelo Ebrard, que busca consolidar una política industrial de largo alcance. Destacó la participación de Gen Bio y Laboratorios Kener, ambas del Grupo Vazol de Olegario Vázquez Aldir, que invertirán más de nueve mil millones de pesos, incluyendo la construcción de la primera planta en América Latina para procesar plasma, clave en el desarrollo de tratamientos personalizados contra enfermedades como el cáncer. También se sumó el Grupo Neolpharma, de Luz Astrea Ocampo, con inversiones de Alpharma por 800 millones de pesos, y Neolsym con 500 millones. Se reconoció la labor estratégica de Cofepris, a través de Armida Zúñiga, y Birmex, encabezada por Carlos Ulloa, para asegurar estándares de calidad en la regulación, producción y distribución de medicamentos en México. Estas acciones, respaldadas por el secretario de Salud, David Kershenobich, buscan colocar a México a la vanguardia del sector y reducir la dependencia de insumos del extranjero. Olegario Vázquez Aldir. (Créditos: El Heraldo de México)

AYER EL FONDO Mixto de la CDMX emitió un certificado fiduciario por unos cuatro mil millones de pesos. El fondeo lo aportará el BBVA, que dirige Eduardo Osuna, a través de un fideicomiso privado en el HSBC, que comanda Jorge Arce. Con esos recursos, el fondo que maneja Carlos Martínez Velázquez financiará una buena parte de las obras públicas que serán soporte para el Mundial de Futbol del próximo año. Apunte el reforzamiento del tren ligero, que implica la compra de 17 nuevos trenes, más el trolebús eléctrico que correrá de Ciudad Universitaria al Estadio Azteca, obras que recientemente anunció la jefa de Gobierno, Clara Brugada, junto con Gabriela Cuevas, representante de México ante la FIFA, que preside Gianni Infantino. Carlos Martínez. (Créditos: El Heraldo de México)

PEDRO ASPE TODAVÍA recuerda cuando en el año 2012 una de sus hijas le preguntaba: “¿Qué hace Poncho Romo con Andrés Manuel López Obrador?” “No sé, creo que enloqueció”. La relación entre el empresario avecindado en Monterrey y el secretario de Hacienda de Carlos Salinas de Gortari se había deteriorado años atrás, luego de que en el sexenio de Ernesto Zedillo se asociaran en la Casa de Bolsa Vector, que el egresado del ITAM catapultaría y llevaría durante su administración a la cúspide. Los regios todavía tienen presente a Aspe Armella caminando tranquilamente por la Calzada del Valle, en San Pedro Garza García. ¡Ah qué tiempos aquellos! Pedro Aspe. (Créditos: El Heraldo de México)

POR DARÍO CELIS ESTRADA

COLABORADOR

@DARIOCELISE

PAL