Teresa Reyes se va como llegó: sin escuchar

A partir de hoy, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún dejará la titularidad de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB). La noticia fue recibida con alivio por colectivos de personas desaparecidas en todo el país.

Con cinco diplomados como parte de su trayectoria -entre ellos en Historia, Pensamiento y Problemas Contemporáneos de América Latina; Derechos Humanos y Reforma Constitucional; y Planeación y Gestión Municipal-, Reyes Sahagún solía presumir su experiencia en materia de búsqueda. Sin embargo, desde su llegada al cargo, el 23 de octubre de 2023, las críticas no pararon, su salida en el INEA fue polémica y su gestión en la CNB estuvo marcada por la opacidad en el manejo de recursos.

El desgaste con los colectivos fue evidente. ¿Cómo olvidar aquel episodio en Hermosillo, Sonora, donde tuvo que salir por la cocina del hotel tras ser increpada por familiares de desaparecidos? ¿O los gritos a madres buscadoras de Tamaulipas en plena mesa de diálogo? En San Luis Potosí, Veracruz, Zacatecas y Ciudad de México las denuncias por falta de interlocución, sensibilidad y trabajo efectivo se repitieron una y otra vez. Ni siquiera mostró empatía ante el caso de los jóvenes deportistas de San Fernando que fueron asaltados y abandonados en carretera.

En este contexto, y con la desaparición de personas de nuevo en el centro del debate público y de la Presidencia, el relevo en la CNB no sólo era oportuno, era urgente.

Con las nuevas mesas de diálogo impulsadas por la Secretaría de Gobernación, se abre la posibilidad de un cambio real en la estrategia. Ahora habrá que ver quién asume la responsabilidad. Las familias no esperan discursos, claman justicia. Y este podría ser, por fin, un momento para cumplir.

CONFIANZA ROTA EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA.

Lo que pasó en la Universidad Politécnica de Tulancingo es el reflejo de una sociedad profundamente descompuesta, donde la violencia se ha vuelto el pan nuestro de cada día. Un alumno golpeó a su maestro frente a toda la clase, según sus compañeros, después de meses de soportar humillaciones, burlas y apodos por parte del docente. Lo hizo porque no confiaban en las autoridades.

Ambos -el alumno Manuel y el profesor Ángel-, se denunciaron mutuamente ante el Ministerio Público. Pero, una vez más, las autoridades educativas actuaron tarde… de lo contrario, nada de esto habría pasado. Nada dijeron sobre la denuncia previa que el alumno interpuso en abril por violencia, ni sobre los reportes de otros estudiantes con señalamientos contra el mismo maestro por humillaciones. Nada sobre los apodos, las risas. Predominó el silencio institucional.

Y ese parece ser el sello de este Instituto, bajo la rectoría de Felipe Olimpo Durán Rocha, quien llegó al cargo entre señalamientos por presunto acoso, el rechazo de la comunidad universitaria y una gestión marcada por el abandono: baños sin papel, aulas sin tecnología, becas recortadas y un sistema académico plagado de fallas. La Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades en su administración por más de cuatro millones de pesos. Y cuando los estudiantes exigieron mejoras, su respuesta fue que la UPT “no necesita recursos”.

El pasado de Durán Rocha no ayuda. La apatía institucional tampoco. Porque cuando un joven siente que denunciar no sirve y que nadie lo va a proteger, lo que se rompe no es sólo el aula. Se rompe el vínculo más básico de confianza. Y eso también es violencia.

Las autoridades escolares aseguran que llevan a cabo una investigación. Sin embargo, en un sistema donde el poder predomina por encima de quien sea, difícilmente veremos un desenlace justo.

