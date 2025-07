Los partidos políticos y la ética pública

¿Los militantes de los partidos políticos están exentos de un comportamiento ético? En absoluto, todo lo contrario. Desde finales del siglo pasado, comenzó una verdadera cruzada por la ética que ha abarcado a múltiples instituciones: gobiernos y administraciones públicas, empresas -con el caso ENRON como detonante-, universidades, organizaciones de la sociedad civil y, por supuesto, los partidos políticos como entidades de interés público.

No obstante, cuando se habla de ética pública, moralidad pública o integridad pública, se suele centrar la atención principalmente en las organizaciones gubernamentales y administrativas. En ese rubro, la lista del andamiaje es larga, desde la existencia de estructuras de control tanto interno como externo; leyes (en este caso el Código Penal y la Ley General de Responsabilidades Administrativas), códigos de ética, códigos de conducta, comités de ética, así como la capacitación permanente, entre lo más relevante. Para el caso de las empresas privadas, están en auge los sistemas de compliance e integridad, a partir de la instalación de sistemas de prevención de riesgos de corrupción, aunado a la existencia de códigos de ética y de conducta.

Sin embargo, para el caso de los partidos políticos se percibe que este asunto se ha subestimado. Hay un vacío de literatura sobre el escrutinio ético en la esfera partidista. Si bien es cierto que, al interior de éstos existen documentos básicos, comisiones responsables, y no se diga las respectivas escuelas de formación de cuadros, es un tema que se no atiende con la seriedad que requiere. En México, es fundamental que los partidos políticos asuman con mayor compromiso esta asignatura, en primer lugar, por la formación política partidista de los perfiles que ellos desearían ad hoc a su ideario político y ético, y segundo, porque en ausencia de un servicio profesional de carrera en los gobiernos y administraciones públicas, éstos se han convertido en el semillero directo de futuros servidores públicos; por lo que también recae en ellos la responsabilidad de enseñarlos a gobernar.

Todo esto viene a colación por las acusaciones recientes a connotados militantes de Morena, unos como funcionarios del partido, y otros como servidores públicos, por sus extravagantes viajes al extranjero; práctica contraria a sus bases doctrinarias que tendrían que ver con la austeridad. Efectivamente esto ha dado lugar a cuestionar el comportamiento ético de estos militantes. Cabe aclarar que esto no sólo pasa en este país. Hace algunos años, en España, al fundador de Podemos, Pablo Iglesias, se le criticó porque quería adquirir un chalet a un precio exorbitante. El conflicto se dirimió según se supo, haciendo una encuesta a los militantes del partido si debería de adquirirlo o no.

El asunto está en que todos los partidos deben de abordar con mayor profundidad este tema, vía la capacitación, y que forme parte del adoctrinamiento usual. De modo que lo que hoy es pan, no se convierta en hambre para mañana. La salida por lo visto, han sido comunicados y discursos permanentes que llaman a la congruencia y al respeto a las normas internas, pero en realidad no están alcanzando el objetivo, porque al final no han dejado de ser solamente, llamados a misa. El electorado, al final, es muy celoso de estas cosas, por lo que, al interior de los partidos, las áreas responsables se van a tener que poner a trabajar. Aunque al final la ejemplaridad siempre será la baza más importante.

POR RAFAEL MARTÍNEZ PUÓN

Integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción y Coordinador Académico del INAP

MAAZ