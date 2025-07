Chicharito y el derecho

Se hizo viral la declaración de Chicharito, pero no todo lo que dijo, solo “convenientemente una parte”; la otra, ni la mencionaron.

Primero hay que considerar qué fue lo que dijo: “Entonces, quieres a un hombre proveedor, pero para ti limpiar es opresión patriarcal… Interesante.”

La declaración, vista con detenimiento, tiene dos señalamientos igualmente importantes “el hombre proveedor” y la mujer condenada “a las tareas del hogar”. Como dice el Chicharito, resulta igualmente “interesante” que solo se toque un tema y el otro se interpreta parcialmente, cuando debe asumirse que si no hay “hombre proveedor” no hay “mujer limpiadora”.

La Constitución en su artículo sexto establece: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa”. Y en este caso, lo que hizo el Chicharito fue “manifestar sus ideas”; podemos estar o no de acuerdo con él, pero ¡nadie puede censurarlo por el hecho de que no coincidan con él! Salvo -dice la Constitución- en “el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público”. Y nada de eso aplica a sus palabras.

El presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, calificó las expresiones del jugador de estereotipos “sexistas”; también la presidente Sheinbaum lo calificó de “machista”; el Club Guadalajara se deslindó de las declaraciones de Javier Hernández, y su patrocinador de la marca PUMA también se desmarcó. Incluso, la Liga se precipitó y excedió sus facultades al hablar de multas. Ahora resulta que, por el hecho de no coincidir con su pensamiento, en México se asume una postura absolutista e intolerante. Repetimos: “el no estar de acuerdo en una parte de sus declaraciones” (y vale resaltar, “una parte”), no significa que deba ser censurado. Así lo establece la Constitución, respetar el pensamiento es lo más importante “aunque no se coincida con la idea expuesta”. Este ejemplo se aplica a los tiempos que se viven en México, y a la política mexicana.

Recordemos lo que sostiene el artículo séptimo constitucional: “Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio… No se puede restringir este derecho… por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones.

“Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6o. de esta Constitución” que ya comentamos arriba (La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público).

Nada reclamaron respecto a la mención de “el hombre proveedor”. Triste visión parcial y cobarde de no entrar al tema, por los críticos del Chicharito.

