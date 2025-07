¿Ansiedad y/o mensajes espirituales?

Dos veces al año tengo terribles crisis: todo comienza con pesadillas, después se me va el sueño, por temor a volver a soñar, hasta que llegan los dolores de cabeza y el agotamiento mental, siempre que tengo estas experiencias tengo el dilema de ¿si es una cuestión espiritual o ansiedad?

La ansiedad, como lo vimos en la película Intensamente 2, es la llegada de miles de imágenes por segundo a tu cabeza, la mayoría negativos y difíciles de controlar, en mi caso, el detonante más fuerte es el miedo a la muerte.

Hace unos días, en terapia, comprendí que lo que me pasa no es solo ansiedad: también es estrés postraumático. Su origen está en la muerte de mi papá, quien falleció en un accidente automovilístico un mes de junio. Yo tenía tres años y medio, pero en ese breve tiempo construimos un vínculo muy fuerte. Lo recuerdo como un hombre encantador.

Cuando voy a funerales o llega el mes en que falleció mi papá, suelo tener sueños de atmósfera fúnebre, reuniones familiares bajo la lluvia, lodo, tumbas, en otras ocasiones, sueño con presencias malignas que me quieren atacar. Al despertar, siento que el corazón se me va a salir y me invade la preocupación de que algo malo le ocurra a alguien que amo o a mí.

Cuando hablo de estas pesadillas con otras personas, las respuestas se dividen: algunas creen que se trata de algo espiritual, incluso mencionan dones; otras, sobre todo quienes no comparten este tipo de creencias, lo ven como algo extraño o poco común.

Antes de ir a terapia, yo también pensaba que estos sueños eran avisos. Es algo común en mi familia, durante los funerales, siempre hay alguien que asegura haber soñado con la persona fallecida días antes. No dudo que haya quien experimente eso, pero en mi caso, me di cuenta de que interpretarlo como algo espiritual solo me hacía daño. Me atrapaba en una atmósfera mística que impide estar en el presente, pues, me mantengo a la espera de recibir una mala noticia.

Una de las razones por las que comencé terapia fue precisamente para liberar a mi mente y a mi cuerpo del sufrimiento. Encontrar formas de canalizar el dolor para que no me jugara en contra. Aquí comparto algunas de las cosas que me han funcionado en momentos de crisis:

1. Identificar detonantes emocionales. Descubrí que no he superado la muerte de mi papá, por eso, asistir a funerales o aniversarios luctuosos me lleva a revivir el trauma. Curiosamente, aunque de manera consciente no recordaba la fecha exacta de su fallecimiento, mi mente y mi cuerpo sí lo sabían, de ahí que las crisis se intensifiquen en junio y julio.

2. Resignificar la muerte: Una vez que identifique la razón vine la acción, para mí, la muerte fue una pérdida injusta, así que tengo que trabajar en transformar esa idea, entendiendo que, aunque duele, también es parte de la vida.

3. Reducir el consumo de cafeína: En épocas difíciles, dejó el café y consumo tés relajantes.

4. Crear un ambiente de calma: Uso un humidificador con aceites esenciales como lavanda o bergamota para ayudar a relajarme.

5. Encontrar sonidos que me contengan. En estos días, trabajar en absoluto silencio me resulta difícil, pero la música también me distrae. Una amiga me recomendó escuchar ruido blanco, y la verdad es que me ha funcionado muy bien.

6. Tener una red de apoyo. En los días malos, contar con personas de confianza a quienes puedo escribir un simple “estoy enloqueciendo” me alivia de inmediato. Saber que hay alguien del otro lado que conoce mis fisuras y me responde con amor me hace sentir acompañada.

Aún tengo sueños oscuros que me estremecen, pero hoy sé que no son señales del más allá sino de mi cuerpo, de una herida que está sanando.

POR DULCE ELENA GALINDO VILLA

COLABORADORA

INSTAGRAM: @DULCEGALINDOVILLA: https://www.instagram.com/dulcegalindovilla/

EEZ