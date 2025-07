Una mariposa aletea en Australia y produce un terremoto en Nueva York. Es una frase que nos ayuda a entender cómo un evento pequeño puede estar relacionado y tener efectos imprevisibles.

La mariposa que aletea: un jugador de futbol influencer hace gala superioridad moral, misógino, machista y simple. El debate está servido. Y trae un mensaje doble: a las mujeres, recordándonos que nuestro lugar está en la casa, y que la ‘energía femenina’ debemos usarla para servirle a él y a sus congéneres. A los hombres, a quien les predica con su ejemplo, les invita a que sean hombres, que cumplan con su papel de proveedores y líderes y cuiden a sus mujeres que deben atenderlos a cambio. Todo se transmite a la velocidad de las redes.

El terremoto: un grupo delincuencial en Veracruz, secuestra a una mujer maestra jubilada, taxista, graba un video en el que le obligan a pasar una advertencia a sus compañeros de oficio, y la matan en vivo. Las grabaciones se transmiten en todas las redes, los medios las replican en las portadas, sin respeto, sin cuidado, sin compasión. El mensaje estalla para todas partes y por donde se lo mire quiere decirnos algo. No hay metáfora en el tema de la extorsión, pero sí en la elección de una mujer de 62 años para la exposición pública del asesinato. Una ejecución a la vista de todos. De un gremio de mayoría hombres, estos sujetos eligen a una mujer mayor. Y también dan un mensaje doble, uno a los hombres y otro a las mujeres. A ellos: que a las mujeres se las humilla y se las somete. Aprendan. Y a ellas: que no salgan, no estudien, no trabajen, no sean libres. Búsquense un hombre de verdad, y obedézcanle.

En la sociedad y en la cultura que compartimos todo está vinculado. Somos vasos comunicantes en constante deterioro y renovación. La cultura destruye, revisa, corrige y construye a velocidades inimaginables valores, opiniones, ideales y visiones sobre lo que está bien y lo que está mal, lo ético y lo inmoral, lo nuevo y lo viejo. Todo esto y un sinfín de valoraciones más están entre nosotros, nosotras. Las escuchamos y las dejamos pasar, o nos hacen eco y las repetimos. Así funciona la cultura. Así funcionan los ideales de igualdad, paz, justicia social, pero también la misoginia, el sexismo, el odio y la guerra. Están entre nosotros como el aleteo de la mariposa y el terremoto. Entre uno y otro hay mensajes en común: sé buena, cocina, limpia, obedece a tu líder a tu señor, sé abnegada, no pidas nada para ti; eres mujer, no deberías estar donde estabas, te vamos a mostrar a ti y al mundo, que somos los dueños de tu vida, nosotros, diez hombres armados hasta los dientes, apuntando y sometiendo a una mujer sola.

Todo esto es parte de lo que pasó esta semana. Claro que no se trata de una relación causal directa, sino de una interconexión que existe en nosotros, nosotras como sujetas sociales.

Porque detrás del aleteo de la mariposa y del terremoto, hay un recado (más o menos violento) de castigo a la libertad de las mujeres. Hay un mensaje que en realidad trae una misión y que coloca a la mujer en su sitio, en el rincón de la obediencia.

Y los medios de comunicación se hacen cómplices de esto al exponerlo. La violencia contra las mujeres no debe ser replicada por los medios porque revictimiza y porque no queda claro a los lectores y a los televidentes, ni a los usuarios de las redes, de qué mensaje están siendo voceros: si solo están comunicando o en realidad están pasándonos la advertencia.

Marta Ferreyra Beltrán

Profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Instagram: @martafabe

EEZ