La paz no empieza con tratados ni discursos solemnes. Comienza en casa, donde una mujer puede vivir sin miedo. Sin mujeres seguras y libres, no hay paz posible. Y sin su voz y experiencia, toda política de paz está condenada al fracaso.

México escribe hoy un nuevo capítulo. Lo encabeza una mujer que lo dijo claro: “No llegué sola. Llegamos todas”. Esa frase no solo emociona: marca un parteaguas. Porque cada mujer que se organiza es política pública en potencia. Y cuando una mujer se une a otra, no pide favores: exige derechos. Garantizarlos no es concesión: es construir la paz desde la raíz.

La creación de la Secretaría de las Mujeres fue una decisión histórica. De hablar sobre ellas, pasamos a hablar con ellas. Claudia Sheinbaum levantó una nueva institución para millones de voces y, con la Red Nacional de Abogadas de las Mujeres, va más allá: crea una línea directa entre el derecho y la dignidad. Porque la justicia no empieza en los tribunales: empieza con una mujer que acompaña a otra.

En esta visión transformadora, Chiapas hace equipo con la Presidenta. El gobernador Eduardo Ramírez ha asumido la protección de mujeres, niñas y adolescentes como causa de Estado, porque aquí sabemos bien que si Chiapas tiene alma, es porque ha sido tejida por las manos calladas y poderosas de sus mujeres. Lo decía Rosario Castellanos: el silencio de las mujeres no ha sido sumisión, ha sido resistencia.

Con estas directrices, nació el decálogo humanista. Un compromiso integral que pone énfasis en la justicia, la paz y la seguridad, incluye acciones legislativas, estrategias interinstitucionales y una política de cero tolerancia contra la violencia hacia estos grupos vulnerables. Se debe atender especialmente la violencia doméstica, que es una de las principales agresiones que sufren las mujeres y también una de las más silenciadas.

Decálogo Humanista en acción a obtenido 226 agresores detenidos, 169 sentencias por violencia sexual, con un 90% de efectividad en 2025

Este decálogo no es papel, es modelo único en el país, combina justicia penal con derechos humanos. Se aplica en pueblos originarios, universidades y comunidades. Se traduce en sentencias, prevención y dignidad. Nació en Chiapas, pero puede hablarle a todo México.

Su contribución es clara: Chiapas ha mejorado en lo general en percepción de seguridad, y aunque Tapachula aún enfrenta retos, la presencia institucional crece día a día.

Nos toca procurar justicia, hacer que las leyes se cumplan y, ante todo, nos toca transformar mentalidades, construir respeto y fortalecer la confianza del pueblo en las instituciones.

Con la seguridad de que cuando la paz se escribe con manos de mujer, ya no hay marcha atrás y que la paz no se decreta. Se exige. Se camina. Se construye. Y al final del día, la paz verdadera no empieza en los tratados… empieza en casa, donde una mujer puede vivir sin miedo.

POR JORGE LUIS LLAVEN ABARCA

@LLAVENABARCA

