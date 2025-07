Otra vez Ternium, otra vez una tragedia, otra vez la impunidad. El empleado de mantenimiento, Emiliano Gaona Martínez, murió el viernes tras un accidente en la planta de Monterrey, del que no hay más detalles bajo la excusa de que el caso está bajo investigación. Pero además del joven, quien tenía solo 23 años de edad y dos de trabajar para esa empresa siderúrgica, hay más víctimas: una viuda y una pequeña huérfana. ¿Se hará justicia?

Los antecedentes de Ternium son lamentables e infames en muchos asuntos, incluyendo la seguridad industrial y la responsabilidad con sus empleados. Justo en la misma planta de Monterrey, la ingeniera Karla Castro resbaló con bolas de polvo de hierro de reducción directa esparcidas en el piso, a temperatura tan alta que fundieron las botas de su equipo de seguridad con su piel.

Las quemaduras y lesiones requirieron 10 cirugías y atención de alta especialidad de la que esa empresa no se hizo cargo, cuando la ausencia de las medidas mínimas de seguridad industrial, señalamientos de precaución, equipos de primeros auxilios en 400 metros a la redonda y un barandal, fueron elementos críticos como lo documentó una inspección posterior de la Secretaría del Trabajo.

Ternium, dirigida por Máximo Vedoya, y Siemens, de Alejandro Preinfalk, cometieron toda clase de irregularidades como no dar vista al Ministerio Público al haber una víctima de lesiones, ni al IMSS para evadir el pago del Seguro de Riesgos de Trabajo, además porque no tienen a los trabajadores afiliados a la seguridad social que evitan enviándolos a la clínica Nova, sin el equipo necesario para el tratamiento de las quemaduras de tercer grado y otros riesgos graves de esa industria. Clínica a la que también llevaron el pasado viernes a Emiliano Gaona, quien perdió la vida.

En el caso de Karla, Ternium lleva además ocho años en contubernio con el juez Primero de Juicio Civil Oral en Monterrey, Éric Alejandro Arenas Guzmán, haciendo toda clase de maniobras y omisiones para retrasar la justicia para Karla, incluyendo algunas tan absurdas como hacer perdediza una notificación determinante en la paquetería de DHL.

Las tropelías que comete continuamente esa siderúrgica se extienden también a delitos ambientales y penales. Aquí mismo he puesto El Dedo en la Llaga sobre la contaminación que esa misma planta de Monterrey ocasionó al agua del arroyo La Talaverna con 400 mil litros de cloruro ferroso, que puede causar daños muy graves a la salud. En enero, la Profepa, que dirige Mariana Boy, clausuró total, aunque temporalmente, la planta de Ternium en Xoxtla, Puebla, por contaminar con sus descargas el río Atoyac, lo que se vio como una primera señal muy positiva de no tolerancia a la impunidad y de no dejarse amedrentar.

La acerera de origen ítalo-argentino también es una gran acaparadora del líquido vital: cuenta con 12 concesiones con las que puede explotar 9 millones 811 mil 106 metros cúbicos cada año.

Pero hay más. En Aquila, Michoacán, está señalada por la desaparición de los activistas comunitarios y ambientalistas, Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, luego de que fueron amenazados públicamente en una asamblea por ejecutivos de Ternium, que opera una mina de hierro en esa localidad.

¿Continuará el director de Ternium, Máximo Vedoya, amparándose en su cercanía con Marcelo Ebrard para actuar tan impunemente? Es una situación que debe revisarse hasta el fondo.

POR ADRIANA DELGADO RUIZ

COLABORADORA

@ADRIDELGADORUIZ

