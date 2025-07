Obsesiones en movimiento. Caudal gráfico de Gilberto Aceves Navarro

Este gozoso homenaje a Gilberto Aceves Navarro (1931-2019) ha sido posible porque su hijo y heredero universal, Juan Aceves, él mismo un artista, donó una cuantiosa colección de grabados, en número de 329 obras, al Museo Nacional de la Estampa fortaleciendo todavía más su riquísimo acervo. Así, la obra de un maestro que es referencia obligada y seña de identidad de nuestra cultura plural y diversa no se encontrará al alcance de la mano, pero sí cercana a las miradas de visitantes, creadores, especialistas, conservadores y coleccionistas, gracias al espléndido trabajo del director del recinto Emilio Payán y su equipo de colaboradores.

Gilberto Aceves Navarro cumple a rajatabla el verso del poeta luminoso que fuera su tocayo Owen: “Si he de vivir, que sea sin timón y en delirio”. Ochenta y ocho años de intensa y vigorosa vida y trayectoria lo avalan. Nunca se propuso una ruta, tampoco eligió la tranquilidad del status quo; jamás claudicó, insistió en fatigar los senderos de la creación escuchando sus voces interiores. Fue un clásico en vida, un auténtico tesoro viviente. En sus estampas se afanó en extraer de las superficies lisas de las placas de cobre, masas y contornos, pesos, densidades y profundidades. Infante longevo, diseñó sus artilugios para olvidar la circunstancia que lo engullera; y que no solía gustarle, polemizó con ella, la transgredió por vocación libertaria. ¿Cómo? Ridiculizándola, mellando su seriedad y hieratismo: retozando, entreteniéndose, burlándose. El arte, forma de vida; credo y liturgia. Porque sí, ausentes los conceptos, volátiles los preceptos del oficio. Innovador permanente, fiel sólo a su trabajo y al compromiso con la crítica, la justicia, la dignidad.

No apela entonces, a la razón, sino a la vitalidad, mediante el artificio de las cosicosas que va pariendo en sus ratos de molicie, esos seres de placer ya no de las cortes del barroco, sino de su emoción fatigada a golpes de humor y ocurrencias. Procedió, claro está, con rigor, concentrándose hasta el tuétano, pero sin despeinarse: gozando, se procuraba sus dosis de placer, sin recato ni santurronería. Onanismo de la belleza, en ocasiones perturbadora. Es –en presente histórico– un compositor de formas desafiantes a toda lógica, no un apóstol (en griego “enviado”); ya que se atiene a su evangelio personalísimo, no hace caso a nadie y sin embargo todo lo sabe y escruta, por eso se dedicó a trabajar en series que glosan los modos de otros, frecuentaciones, podría afirmarse.

Entre sonrisas y carcajadas brotan sus obras en despliegue festivo de una sensibilidad que, pese a lo desbordado de su espíritu fustigador, se refugia en la fuerza de la alegría. Para Gilberto Aceves Navarro el taller fue su celda y su aposento regio, allí se encontró con su razón de ser: componer objetos fantásticos, de un realismo deformado por la ironía y la inteligencia. Cautivo de su propio talento, este contador de cuentos, incontinente, demostró que siempre estuvo en plenitud de forma, gracias a que supo darse una vuelta en bicicleta o hacer un giro en patines, cuando no echarse un taco de ojo en la mirada a hurtadillas del “eterno femenino”, destacando las alumbradas y las bañistas; dolerse por el descendimiento de la cruz y la decapitación de Juan “El Bautista”, regodearse en la concupiscencia como premio del más terrible de los Habsburgo, Felipe II, el contra-reformista enamorado de los autos de fe y sus hogueras purificadoras, el arrogante humillado de la Armada invencible; ser custodio invisible de los apetentes originales Eva y Adán; asumirse cronista taurino que homenajea a Goya y voyeur del estupro de leda por Zeus; espía de Rembrandt, Jan Six y las modelos; habilitado retratista de arañas casi en pasarela, testigo de próceres y diletante sin fin, degustador de papas en tributo a Van Gogh, testigo de las músicas de don Rufino, y un interminable etcétera.

Habrá que verla a partir del 2 de agosto en avenida Hidalgo 39, Plaza de la Santa Veracruz, Centro Histórico, CDMX. Enorme acierto en favor del Premio Nacional de Ciencias y Artes 2003.

