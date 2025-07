Malos genes

En 2010, la revista Allure atribuía la belleza de la supermodelo Iman a sus “buenos genes”. Ese mismo año, otra modelo, Naomi Campbell, explicaba la longevidad de su hermosura por los “buenos genes” de su madre. Halle Bery tiene “buenos genes”, clamaba E! Online en 2015, y lo mismo decía Women’s Health de Tyra Banks en 2020. La expresión, de hecho, ha sido usada para describir la apariencia de mujeres negras que van de Lena Horne –en una nota de 1989 del Tallahassee Democrat– a Chloë Bailey –quien reivindicara el año pasado el fraseo para explicar lo curvilíneo de su cuerpo.

“Buenos genes”, pues, no es expresión racista sino apenas frase hecha para decir que la apariencia hermosa y/o seductora de una persona de cualquier adscripción étnica acusa un origen natural. Así, afirmar que “Sydney Sweeney has good genes”, como lo hace la reciente campaña de la firma de ropa de mezclilla American Eagle, no es una idea racista. Resulta, en cambio, de una torpeza política épica.

Quiere un accidente de la fonética inglesa que la palabra genes (de idéntica ortografía a la de su equivalente español) sea homófona de la palabra jeans, cuyo origen no es el griego genea (generación) sino el latín Genua (Génova, posible ciudad de origen de la mezcilla). La coincidencia debe haberle parecido divertidísima a un creativo que creció pensando que la campaña de 1980 de Calvin Klein Jeans con Brooke Shields es una de las cimas de la historia de la publicidad (cierto), que era posible adaptar su espíritu al de nuestros tiempos (falso) y que esa homofonía le permitiría acuñar un lema publicitario divertido e inolvidable (falsísimo). Una cámara perdida en el tiempo –por burdamente objetivante– recorre el cuerpo de la actriz enfundado en mezclilla mientras su voz en off explica que los genes “se heredan de padres a hijos y a menudo determinan rasgos como el color de pelo, la personalidad e incluso el color de los ojos” antes de aclarar que los suyos son azules (“blue jeans”, juarjuarjuar) mientras la cámara se pierde en el mar de su mirada.

Si el texto hubiera sido acompañado por la imagen de una mujer con otro color de piel y ojos y la toma final hubiera sido de sus pantalones de mezclilla azul, el chiste habría sido pueril –“teto”, en la jerga de mi generación– pero la incongruencia le habría permitido conectar. Con Sweeney y sus ojazos caucásicos, las acusaciones de racismo y eugenesia que han acaparado redes y medios en los últimos días parecen carecer de fundamento pero no de justificación: la torpe ambigüedad del spot admite esa lectura.

La verdadera preocupación, sin embargo, es otra: el cagadero ha resultado no en una crisis financiera sino en un alza del 11 por ciento en el valor accionario de American Eagle. Sydney Sweeney tendrá buenos genes; el mundo en que vivimos no.

