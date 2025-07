Bajan homicidios pero sube percepción de inseguridad

Si la seguridad dependiera de una fórmula matemática en la que la correlación entre homicidios y percepción de seguridad fuera negativa (si un indicador baja el otro sube) los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI arrojarían que al bajar el número de homicidios en automático aumentaría la percepción de seguridad, pero las cifras de la más reciente entrega de dicho ejercicio estadístico (24 de julio de 2025) dicen lo contrario, que lo que aumentó fue la percepción pero de inseguridad, no de seguridad.

Dicho en otras palabras, el descenso del 24.5% de los homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y junio de 2025 no se tradujo en una mejora en la percepción de inseguridad en la misma proporción sino todo lo contrario, aumentó 4.6% ya que hoy el 63.2% de las personas manifiestan sentirse inseguras de vivir en su ciudad, cuando en septiembre del año pasado solo representaban el 58.6%.

Esta tendencia es idéntica a la que adelanté en este mismo espacio el 23 de abril del año en curso (con cifras de la ENSU correspondiente a marzo de 2025), cuando el homicidio doloso mostró un descenso del 11% entre septiembre de 2024 y marzo de 2025 (de 2 mil 607 a 2 mil 322 víctimas), mientras que la percepción de inseguridad se incrementó en 3.3% (al pasar de 58.6% a 61.9%).

De hecho durante los nueve meses que lleva la actual administración, mientras más han bajado los homicidios, más se ha incrementado la percepción de inseguridad.

El patrón que mejor se asocia con el aumento de la percepción de inseguridad es el de la extorsión, tanto telefónica como presencial, mejor conocida como “cobro de piso”, ya que mientras las extorsiones aumentaron 17% entre septiembre de 2024 y marzo de 2025 (al pasar de 895 a 1,046 víctimas), la percepción de inseguridad se incrementó en 3.3%

Mismo comportamiento observaron ambos indicadores entre septiembre de 2024 y junio de 2025, ya que mientras la extorsión aumentó 10% (al pasar de 895 víctimas en septiembre de 2024 a 1983 en marzo de 2025), la percepción de inseguridad se incrementó en 4.6%.

Una de las escasas entidades donde el comportamiento es distinto al promedio de las 91 zonas urbanas que contempla la ENSU del INEGI es Sinaloa, donde ambos indicadores aumentaron entre septiembre de 2024 y junio de 2025, los homicidios dolosos un 45% (al pasar de 143 a 207) y la percepción de inseguridad 62% (al pasar de 55.7% a 90.5%).

La extorsión también se incrementó en el mismo lapso, en un 33% (al pasar de 9 en septiembre de 2024 a 12 en junio de 2025), cercana al 45% de los homicidios dolosos. Sin embargo, la cifra es tan insignificante que no representa ni el 1% de lo que realmente sucede, si tomamos en cuenta que la cifra negra es del 99.8%.

En síntesis, si se quiere mejorar la percepción de inseguridad habrá que apostar a que la Estrategia Nacional contra la Extorsión funcione, antes de que este delito termine impactando de manera significativa y negativa los avances que según la narrativa oficial se han conseguido en materia de seguridad en lo que va de la actual administración.

Está visto que no bastan los anuncios de detenciones y aseguramientos espectaculares desde Palacio Nacional, ni frases coloquiales como “Cero robos” o “Cero impunidad”, ya que una sola imagen, como la de la profesora jubilada que por no pagar piso a sus extorsionadores en el norte de Veracruz terminó siendo violentada y asesinada, borra de un plumazo cualquier discurso triunfalista y empeora la percepción de inseguridad que no ha podido ser contenida.

POR FACUNDO ROSAS R.

EX COMISIONADO GENERAL DE LA POLICÍA FEDERAL

@FACROSAS

EEZ