Orwell y Harari hubieran votado en contra

Eric Arthur Blair, mejor conocido como George Orwell, desde 1948 nos advertía sobre los grandes riesgos de un Estado —vigilante—, a través de su novela distópica 1984. En este clásico se pone de manifiesto el poder de un gobierno que te escucha, observa, disciplina, reprende, adiestra e interviene en la vida de todos los individuos de manera permanente; también modifica los libros de Historia y Literatura, tendencia en la enseñanza en los recintos escolares y sus ministerios de “verdad y justicia” o el de “pensar”, son pieza clave para que este Leviatán —que todo oye y ve— funcione.

Por otro lado, en 21 lecciones para el siglo XXI, Yuval Noah Harari aborda con mucha claridad la idea de que los datos personales se están convirtiendo en el activo más valioso del siglo XXI, tanto para los individuos como para los gobiernos y las corporaciones. Harari plantea que quien controle los datos, controlará el futuro. Esto se basa en la creciente capacidad de los algoritmos para conocer a las personas mejor de lo que ellas mismas se conocen, al analizar información sobre nuestros gustos, decisiones, hábitos y emociones. Esto permite predecir comportamientos y, sobre todo, influir en ellos.

Ahora bien, saliendo un poco de la distopía de Orwell y de la advertencia de Harari, en México se ha aprobado la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Seguridad Pública, que tiene como objetivo centralizar la información de las y los ciudadanos mexicanos para “fijar mecanismos de coordinación y cooperación entre los distintos órdenes de gobierno”; sin embargo, la realidad es que la llamada Ley espía es una serie de reformas que otorgan a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) la facultad de consultar y acceder a bases de datos públicas y privadas sin necesidad de autorización judicial.

Dichas reformas no es otra cosa que el gobierno podrá tener acceso a todos los datos de la iniciativa privada, pero también a la privacidad de todas las y los ciudadanos mexicanos, es decir, información biométrica, médica, fiscal, bancaria, telefónica, vehicular, huellas dactilares, la —nueva y obligatoria— CURP biométrica, así como a los registros de servicios de salud, telecomunicaciones y finanzas. Y todo esto sin una orden judicial, ni aviso previo, en una total intromisión del Estado, lo que Orwell llama el Big brother y Harari lo menciona como el “hackeo del ser humano”, donde nuestros datos están cada vez más concentrados en manos de unas pocas empresas tecnológicas y, como en este caso, Estados autoritarios.

Así, Orwell y Harari hubieran votado en contra a lo aprobado en este periodo extraordinario en la Cámara de Diputados, pues coloca a la ciudadanía mexicana —a cada una de las personas— en una exposición e indefensión ante el gobierno y las pocas manos que tendrán acceso a todos nuestros datos —a nuestra más profunda intimidad—, generando una asimetría de poder peligrosa, pues si no existe control ciudadano sobre los datos, la libertad individual está en riesgo. Si Yuval Noah Harari viviera en México, estaría muy preocupado por lo ocurrido en San Lázaro y las próximas consecuencias; George Orwell, estaría reescribiendo su novela no como distopía lejana, sino como un historiador acerca de las lecciones no aprendidas por parte de la sociedad.

POR ADRIANA SARUR

COLABORADORA

@ASARUR

PAL