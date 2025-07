Nuevo formato del Mundial de Clubes: éxito total y partidos históricos

La creación de un nuevo formato del Mundial de Clubes ha sido extraordinaria en todos los sentidos, tanto económica como deportivamente. El roce que genera que los equipos de diferentes confederaciones se enfrenten hace un fútbol más completo y más atractivo para los aficionados y federativos. A lo largo de este torneo, hemos sido testigos de sorpresas agradables que enaltecen lo más lindo y puro del juego.



Desde el inicio de la competición, hemos visto un rendimiento impresionante y resultados totalmente inesperados que dan gusto. Este formato del Mundial de Clubes es lo que toda la gente del fútbol necesitaba. Si bien pueden haber mejoras, en términos generales ha sido un rotundo éxito. ¿Por qué ha sido un éxito? Porque le ha dado la oportunidad a que clubes de distintos continentes se vean la cara uno a uno y ver qué sucede; porque el rating de los partidos ha sido muy bueno; porque en la mayoría de los estadios ha habido grandes entradas; por la inversión de los patrocinadores; y porque hasta la canción oficial del torneo fue atinada: “Freed from Desire”.



Ver al Botafogo ganarle al PSG y dejar al Atlético de Madrid en fase de grupos es algo que nadie tenía presupuestado. Que Boca Juniors y River Plate, los dos mejores equipos de Argentina, quedaran fuera en la primera instancia del torneo es algo que muy pocos podían imaginar. O ver a Rayados empatarle al Inter de Milán y hacerle un gran partido al Borussia Dortmund es algo difícil de prever. En fin, estas son solo algunas de las sorpresas que hemos visto a lo largo del certamen.



Este viernes arrancan los Cuartos de Final con choques muy atractivos: Fluminense vs Al Hilal y Palmeiras vs Chelsea. El primer duelo es muy inesperado, porque el “Flu” venció en Octavos de Final al subcampeón de la Champions League, el Inter de Milán, con un marcador de 2-0, mientras que el conjunto árabe se impuso en un juegazo al Manchester City por 4-3. En el otro partido, los Blues vienen de derrotar 4-1 al Benfica, y el Palmeiras le ganó 1-0 al Botafogo en un juego entre equipos brasileños.



El sábado se verán las caras PSG vs Bayern Múnich y Real Madrid vs Borussia Dortmund. La serie de los parisinos contra los alemanes será una auténtica batalla: son los equipos más fuertes del torneo, prácticamente una final adelantada. Los recientes campeones de la Champions League vienen motivados y con ganas de convertirse en campeones del mundo. El otro juego es el de los merengues ante el Dortmund. En el papel, el conjunto de Xabi Alonso es muy favorito y luce complicado que algo diferente suceda.



Hablando de Pachuca y Rayados, los únicos equipos mexicanos en el torneo, el único que se tiene que ir contento es Monterrey, porque compitió de una forma increíble: empató ante el Inter, dejó fuera a River Plate en fase de grupos y fue mejor que el Dortmund en Octavos de Final. Estuvo muy cerca de llevarlo a tiempos extras con ese cabezazo de Sergio Ramos que pasó al borde del poste en el agregado. Parecen tener un futuro muy fructífero de la mano de Domènec Torrent.



Esa disputa ríspida que hay en cada juego son las ganas de destacar, de imponerse al equipo rival como sea, sin importar el precio de la plantilla o los premios económicos. Literalmente, cada equipo deja todo por ganar, por amor al arte; representas a un país detrás.

POR MARIANO TORRES

COLABORADOR

@MARIANOTORRESH

EEZ