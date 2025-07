Los derechos humanos no son objeto de perdón y olvido

En 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado de Nicaragua por violación a los derechos a la integridad personal y prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes, no discriminación y por el incumplimiento de la protección especial de niñas, niños y adolescentes. Se trata del caso “V.P.R, V.P.C y otros Vs. Nicaragua”.

El procedimiento judicial analizó un abuso sexual contra una niña. La señora V.P.C llevó a su hija de 9 años a una consulta médica privada; después de pruebas especializadas, dio lugar a identificar que había sido víctima de abuso sexual, presuntamente realizado por su progenitor. Sin embargo, durante la investigación y el proceso judicial se presentaron diversas irregularidades e incompetencias insuperables, que dieron lugar a declarar la inocencia del imputado y llevaron a que las víctimas abandonaran su país y pidieran asilo.

Este caso identifica obligaciones claras para todos los estados que forman parte del Sistema Interamericano, entre los cuales, se encuentra nuestro país. La Corte Interamericana analizó las investigaciones y el proceso penal realizado, subrayando las exigencias debidas para garantizar el acceso a la justicia para una niña víctima de violencia sexual.

Las aportaciones de este caso como líneas jurisprudenciales vinculantes para nuestra justicia interna obligan a todas las autoridades en el ámbito de sus competencias —como lo dispone nuestra norma fundamental—, y cobra relevancia, la debida diligencia encaminada a dilucidar la verdad, la importancia de la declaración testimonial, el acompañamiento y atención integral a quienes han sufrido un daño, evitar la revictimización que representa narrar hechos traumáticos y la distinción de dicha participación en términos de objeto de prueba y no como titular de derechos, arrojando líneas específicas como mandatos que deben considerarse en todos los casos donde exista una violencia de esta naturaleza y de forma reforzada, se encuentre involucrada una niña/niño.

El tema no es ajeno para nuestro país. Infortunadamente, además de los procesos judiciales —por sí mismos complejos—, existe otra serie de violaciones generadas en un contexto rodeado de estereotipos que naturaliza el maltrato, romantiza las uniones formales o informales entre niñas/niños y adultos y que fomenta la culpa en las víctimas, responsabilizándolas, en muchos casos, de los abusos y violencias recibidos. Probablemente este sea el mayor obstáculo que permea en la impunidad para quienes lo cometen.

El derecho a la integridad personal y la vida privada conlleva libertades para quienes ejercen estos derechos, entre ellas, el control del propio cuerpo, los derechos sexuales ejercidos por las adolescencias, siempre que esto se realice en la medida en que se desarrollan capacidades y madurez para su ejercicio, con su consentimiento, informado y pleno, ello involucra la edad, el desarrollo físico y mental. En ningún caso esta circunstancia debe ser aprovechada por las y los adultos para ejercer abuso sobre la niñez y menos aún ser normalizado por la sociedad, existe un deber de cuidado impositivo, especialmente cuando se mantiene una asimetría de poder.

La ciudadanía debe participar en una cultura de respeto y cumplimiento, pero también subsiste obligación integral de las autoridades, no solo para sancionar estos hechos, sino en las medidas de prevención a través de políticas públicas que incentiven la información y eviten la censura en temas de educación sexual en las escuelas donde frecuentemente existe estigmatización. El empoderamiento de la niñez y las juventudes coadyuva a la prevalencia de sus derechos.

Recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en un caso mediático, por las personas involucradas en el medio artístico, vinculado con violencia y abuso sexual, disponiendo que, en estos asuntos relacionados con el acceso a la justicia y la reparación integral de víctimas, el derecho de acción –que se trata de un derecho vivo–, en la responsabilidad civil por daños provenientes de violencia sexual a niñas, niños o adolescentes, no prescribe.

Esta decisión es histórica en la medida en que define que las víctimas que sufrieron un daño y fueron violentadas, pueden ejercer sus derechos en todo momento, acudir al sistema de justicia para reclamar su reparación, la cual debe ser integral, y confirma que frente a violaciones de derechos humanos no existe perdón y olvido.

Los estereotipos de género permean en la idea de culpabilizar a las víctimas que, en muchos casos, no comprenden el daño que se ha provocado en sus infancias, quedan impunes y silenciados, muchas de ellas conviven y mantienen en cohabitación con sus agresores sin encontrar una ventana de justicia o, inclusive, de posibilidad de levantar la voz pues bajo el contexto del poder, estas violencias no fueron identificadas en su momento, no denunciaron por miedo, por vergüenza o por un sentimiento de culpa de eventos traumáticos, que ninguna persona merece sufrir. Esta decisión significa una interpretación progresiva y que permitirá sancionar a quienes han cometido estos delitos. También es un llamado de atención a no naturalizar relaciones sentimentales entre niñas/os y adultos.

La resolución judicial señala la relevancia de la conciencia del daño sufrido, la cual puede tardar mucho tiempo en actualizarse, pero sin duda alguna prolongarse en todo el proyecto de vida.

Según cifras del INEGI, en 2022 hubo 158 niñas que fueron madres a los 10 años y 194 de 12 años. Estos indicadores dan cuenta de la normalización de la sociedad y la gravedad de la persistencia de los estereotipos, en donde el consentimiento pleno, libre e informado no existe y que limitan el ejercicio de otros derechos a los que la niñez debe tener acceso, como son la educación, el juego, la libertad y una vida libre de violencia.

Por todas aquellas víctimas que han sido silenciadas bajo el yugo del peso social que les impide denunciar en un contexto donde el victimario es alguien cercano, tal vez familiar, vive bajo tu propio techo, no existe perdón y olvido. Todas y todos merecemos respeto a nuestra dignidad y la justicia debe sancionarlos.

POR FABIOLA MARTÍNEZ RAMÍREZ

DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO REGIONAL DE DERECHO DEL TECNOLÓGICO DE MONTERREY, CDMX

PAL