La vida da muchas vueltas

Acusado en Estados Unidos de lavar dinero para el CJNG; acusado en México de ser huachicolero. Este personaje es socio de ‘Upper, by Canelo Energy’. Sí, Eric Daniel Zamora Delgadillo es socio y amigo del campeón boxeador Saúl “Canelo” Álvarez. ¡Caray!

Lástima. No porque haya delito en ello, sino porque Canelo es campeón mundial de boxeo en diversas categorías y eso lo hace ejemplo para miles de personas.

Con esta noticia, la mala racha o las no buenas semanas continúan para la 4t; varios simpatizantes en malos pasos y dando malos ejemplos. Desde la gobernadora de Baja California a quien el gobierno estadounidense le quitó su visa; algunos morenistas que resultaron todo menos austeros. Uno que otro prepotente (¿verdad Antonio Attolini?); luego el asunto de la casa bursátil Vector y Alfonso Romo; terminando con que Ovidio Guzmán ya es formalmente testigo protegido trabajando para el gobierno estadounidense. Mucha información dará que puede salpicar a varios políticos mexicanos (de todas las ideologías).

Lo que nos vuelve al Canelo y a su socio acusado de lavar dinero y de comercializar con gasolina robada.

El boxeador no es responsable de “portación de socio culpable”. Pero el asunto es que varios integrantes de Morena, del alto círculo de ese Movimiento en particular, han quedado grabados en redes sociales desde hace mucho cuestionando, incluso por la vía penal, a sus adversarios por ser amigos, socios, empleadores, compadres de delincuentes, y criticándolos por ello. Hipócritas.

El mundo es un pañuelo. La 4t y simpatizantes han mencionado repetidamente la relación de Genaro García Luna y Felipe Calderón. No pueden creer que el expresidente no supiera que su secretario de Seguridad pudiera estar involucrado con el crimen organizado. Por eso, hoy sería lógico que los integrantes de la 4t que han fustigado con su dedo flamígero esa situación, hiciera lo mismo con “Canelo” y la 4t. Pero no lo harán.

Lo que es más, las maromas imperarán. Todo lo que se le pueda criticar a la oposición será justificado y hasta santificado si se refiere a la 4t. El trato que le dan al asunto Canelo merecería un K.O. técnico a la incongruencia.

Tampoco deberían de poder “defender” que sigan asociados Canelo y las candidaturas a elección popular. Sobre todo si es cierto que Canelo tiene muy claros sus valores... Digo, rechazó la oferta de Elon Musk de 10 millones de dólares para que promocionara a Tesla en su próxima pelea. Lo tenía claro, aunque no lo dice: Musk fue en contra de los migrantes mexicanos en Estados Unidos y es la forma en que el boxeador muestra apoyo a nuestros connacionales. Pero teniendo esto tan claro, se complica pensar que no supiera quién es su socio y de dónde sale el dinero de este.

Aun así, démosle el beneficio de la duda. Si no lo sabía, ahora ya lo sabe. Terminará con su sociedad, ¿cierto? ¿O habrá doble rasero?

El que Zamora Delgadillo sea socio de la empresa antes mencionada y sea también parte del corporativo Canelo Energy presenta nuevas interrogantes sobre el conocimiento que tuviera Canelo sobre los otros ingresos de su socio. Máxime cuando Hacienda (mismo antes de que las nuevas leyes anti lavado entraran en vigor) es tan exigente con los ingresos de los empresarios y sus orígenes. Pero, insisto, ahora sí lo sabe.

La nueva legislación puede hacer que el deportista sea castigado por el delito de blanqueo de capitales. Herramienta que tendrá la 4t en su poder para amedrentarlo en caso de requerirse.

Pero más allá de que Canelo sea castigado o no conforme a la ley, su sociedad con Eric Daniel Zamora muestra lo frágil que es mostrar una amistad innecesaria. ¿A qué me refiero? En la campaña del 2024, retrataron al Canelo con Claudia Sheinbaum en infinidad de ocasiones, para que el campeón demostrara que apoyaba a la entonces candidata y que son buenos amigos. Algunas lenguas señalan que fue la manera en que el SAT le perdonó al púgil los impuestos que debía.

No lo sabemos en realidad. Lo que sí queda claro es que esas fotos, pensadas como publicidad o promoción, ahora acercan a la presidenta a un huachicolero y a un integrante del CJNG. Y conste, no creo que, por una o muchas fotos, uno sea amigo de una persona; pero sí hace ver —especialmente a Trump— lo cerca que se encuentra Claudia Sheinbaum de los giros turbios de este país.

Es momento de que los integrantes de la 4t, quienes siempre son tan rápidos en primero acusar y después desbarrancar a quienes no coinciden con ellos, entiendan que sus acusaciones son igualmente justas o injustas cuando son dirigidas a otras personas, que cuando son hacia ellos.

Así, ante la rapidez de sus acusaciones, hoy deben aceptar la misma rapidez que señala que el Canelo andaba en malos pasos, lo cual puede dar un gancho al hígado al gobierno federal.

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

