Jalisco: golpe al bolsillo y ausencia en casa

En Jalisco se aprobó 9.65% de incremento en las tarifas de agua, una de las decisiones más impopulares en plena crisis hídrica. Lo grave no es sólo el alza, sino el modo en que se maquiló. Desde el Congreso estatal, Movimiento Ciudadano operó minuciosamente, sumando los votos de el PAN, Hagamos y del Partido Verde para sacar adelante una medida que castiga directamente a los jaliscienses.

Además, tras el anuncio del incremento, se cortó el agua en 113 colonias de la zona metropolitana, que podría restablecerse este jueves 3 de julio.

Pero Guadalajara y Zapopan son los dos municipios más poblados del estado, concentran a más de 2.8 millones de habitantes. Y si sumamos toda la zona metropolitana, el golpe alcanza a más de cinco millones de personas. La mayoría vive en colonias donde el agua llega con intermitencia, con presión baja o, de plano, tienen que esperar horas por una pipa. Y, aun así, el gobierno decidió que era momento de cobrar más.

Lo llaman “ajuste tarifario”, pero es un sablazo. Una familia promedio podría ver incrementos significativos en sus recibos, mientras sigue enfrentando fallas en el servicio, fugas no atendidas y una opacidad preocupante en el manejo del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).

Lo peor es que, frente a esto, reina el silencio.

La alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, no ha emitido postura, llamado o intento alguno por frenar lo que su propio partido impulsa desde el Congreso. Y eso ya provocó enojo y preocupación entre trabajadores y capitalinos. No sólo por el alza tarifaria, sino porque ha pasado más tiempo en giras internacionales y sets de programas de revista, más preocupada por su imagen en el círculo rosa que en recorrer las colonias marginadas donde el agua escasea y los recibos no perdonan.

¿Y Zapopan? Lo mismo. Tampoco se ha escuchado una sola palabra de defensa ciudadana por parte del gobierno municipal encabezado por Juan José Frangie Saade. Quienes deberían representar los intereses de sus gobernados eligieron guardar silencio ante una decisión que los perjudica directamente.

El PRI Jalisco pidió a la ciudadanía presentar quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por la mala calidad del agua… justo después del “tarifazo” aprobado en el Congreso. La diputada Cuquis Camarena reprobó la medida y adelantó una iniciativa para revisar la gobernanza del organismo.

Además, el Revolucionario Institucional denunció que el alza no es para mejorar el servicio, sino para mantener la “burocracia dorada”, como lo evidenció un video viral protagonizado por Eli Castro, asesora del SIAPA, quien gana 73 mil pesos al mes y respondió a los cuestionamientos llamando “resentido social” a un ciudadano.

Por su parte, Morena llegará a la Suprema Corte para echar abajo el aumento de casi 10% en la tarifa del agua aprobado por el Congreso local. La dirigente estatal, Erika Pérez García, acusó que este incremento es un “castigo al pueblo” que ya padece un servicio deficiente.

Además del recurso ante la Corte, Morena también acudirá a la CNDH para defender el acceso al agua como un derecho humano.

El problema no es solo el agua: también es la desconexión total de quienes gobiernan. En Jalisco, los recibos suben, el agua falta y el silencio pesa. Pero lo que más indigna es que, mientras millones batallan por una gota, otros siguen nadando en privilegios… y en cinismo.

En corto.- Desde las oficinas centrales del Gobierno de la Ciudad de México me dicen que ya tienen material en mano que revela quién está detrás del paro en el Poder Judicial y los Defensores Públicos de la CDMX. Se trata nada menos que de Alito Moreno, presidente nacional del PRI, a quien acusan de incitar a los inconformes con fines meramente partidistas con recursos públicos.

Nos vemos a las 8 por el 8

POR SOFÍA GARCÍA

COLABORADORA

@SofiGarciaMX

