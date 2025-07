Guanajuato no castiga, protege; análisis tras la discusión en materia de aborto

El pasado 5 de junio, el Congreso del Estado de Guanajuato vivió uno de los episodios más relevantes para la agenda pública estatal; la discusión sobre la despenalización del aborto en el estado.

Tras un empate técnico en la sesión previa, fue un voto el que inclinó la balanza en favor de priorizar a las mujeres embarazadas y sus necesidades primordiales, así como la vida de sus hijas e hijos por nacer, con lo que el asunto quedó desechado en pro de una priorización más amplia e integral de sus intereses.

La argumentación durante el debate fue clara y contundente: “En Guanajuato, no hay mujeres presas por abortar”. Esta afirmación, más allá de ser un indicativo del panorama real del aborto a nivel local, merece un estudio más de fondo para comprender la utilidad real del delito de aborto y por qué este no debe ser eliminado y su deliberación no debe ser tomada a la ligera.

Tras una investigación realizada con fuentes propias, desde nuestra plataforma, UNNA vida, infancia y protección, hemos logrado encontrar que sí hay personas presas por el delito de aborto, pero no en la manera tradicional, o la que afirman los discursos públicos en favor de la despenalización; quienes se encuentran privados de su libertad por la comisión del delito de aborto, son hombres que cometieron el aborto a una mujer sin su consentimiento y, además, aparejado de un concurso de delitos sumamente preocupante (es decir, el aborto se cometió en conjunto con otro u otros delitos).

De acuerdo con datos proporcionados por la Secretaría de Seguridad Pública de Guanajuato:

No hay mujeres presas por aborto voluntario.

por aborto voluntario. Hay 9 personas presas por aborto sin el consentimiento de la mujer embarazada, es decir, un aborto forzado; todos son hombres.

De 2021 a 2024 han ingresado 18 presos por aborto, de los cuales, también todos son hombres.

Así mismo, de acuerdo con datos del Poder Judicial local, se destaca que la comisión de abortos generalmente es acompañada de otros delitos de alto impacto que vulneran la vida y la integridad de mujeres embarazadas y de sus hijas e hijos por nacer. Los delitos que suelen acompañar la comisión de abortos son: daños y lesiones; homicidio calificado; homicidio culposo; violencia familiar; violación; corrupción de menores; y feminicidio.

Los datos citados con anterioridad refuerzan la premisa de que el delito de aborto no está pensado para criminalizar a las mujeres, sino que es un mecanismo de protección hacia su vida e integridad, así como hacia la vida de sus hijas e hijos por nacer.

Es de extrañar que cuestiones tan relevantes para la vida de las mujeres sean omitidas del discurso de quienes promueven una agenda de despenalización sin voltear a ver “la otra cara de la moneda”, la cara en la que impera la violencia contra las mujeres y la impunidad de agresores sexuales, incluso hacia menores de edad, sin que este tema merezca una mención en tribuna de quienes por décadas han promovido al aborto como supuesta solución de política pública.

En ese sentido, el traer esta información a la tribuna parlamentaria no solo centralizó el debate en las verdaderas necesidades de las mujeres, sino que derivó en la decisión correcta de fortalecer desde la toma de decisiones sus clamores actuales y vigentes en materia de seguridad, salud, trabajo y acceso a una vida libre de violencia; será labor del Congreso guanajuatense el poner en marcha planes y programas para mejorar sus condiciones de vida.

Las mujeres en Guanajuato, y en múltiples entidades federativas mexicanas, no necesitan que el Estado les diga que “pueden abortar”, necesitan un cúmulo de servicios para garantizar condiciones de dignidad en su embarazo y acompañamiento permanente por parte de sus instituciones.

Por último, el llamado a la acción debe ser hacia las personas tomadoras de decisiones tanto en el estado de Guanajuato como en el resto de las entidades federativas de México, para atender con urgencia las verdaderas causas del sufrimiento de las mujeres y no disfrazar la despenalización del aborto como la atención de problemáticas sociales.

La dignidad de las mujeres no se protege eliminando leyes, sino garantizando condiciones reales para ejercer sus derechos, vivir con seguridad y ser acompañadas con justicia.

POR RAFAEL VINCENT MORFÍN CALVO

Abogado del área de Asuntos Públicos de Early Institute.

rmorfin@earlyinstitute.org

MAAZ