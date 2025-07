El nuevo litigio de Niágara Bottling

¿NIÁGARA BOTTLING EMBOTELLA agua sucia para consumo humano? Al menos eso es lo que está a debate ante un juez federal del Poder Judicial de la Federación.

Delfina Gómez y Julio Menchaca

(Créditos: El Heraldo de México)

La embotelladora norteamericana se instaló en tierras mexiquenses en 2017. La Comisión Nacional del Agua (Conagua), dirigida entonces por Roberto Ramírez, le otorgó un permiso para extraer casi tres mil millones de litros de agua del subsuelo.

Se trata del acuífero del Valle del Mezquital, que comprende gran parte de Hidalgo, gobernado por Julio Menchaca, y del Estado de México, que encabeza Delfina Gómez.

Este acuífero recibe, desde hace más de 100 años, las descargas de aguas residuales de la Zona Metropolitana del Valle de México, las cuales se infiltran a los mantos freáticos.

Roberto Ramírez

(Créditos: El Heraldo de México)

Estas aguas son empleadas para la agricultura regional del Valle del Mezquital.

Estudios ambientales y de salud pública que han efectuado diversas universidades nacionales e internacionales sobre esta controvertida situación, concluyen que representa más riesgos que beneficios por los altos índices de contaminación de las aguas negras arrojadas.

Pero el campesinado de la región, ampliamente beneficiado por estos enormes volúmenes de agua gratuita, alega que esos “nutrientes” son absorbidos por los cultivos, por lo que no hay riesgo para la salud pública.

Lo cierto es que de no ser por estas aguas que la capital descarga en la región hidalgo/mexiquense, la disponibilidad de agua para cultivo en el Valle del Mezquital sería ínfima.

Efraín Morales

(Créditos: El Heraldo de México)

De acuerdo con información de la Conagua, ahora al mando de Efraín Morales, el Valle del Mezquital es el único acuífero del centro del país con un importante superávit de disponibilidad de agua.

Es en este contexto que dicho organismo federal dio el visto bueno a Niagara Bottling para extraer aguas del subsuelo, dado que se acreditó una disponibilidad de agua.

Sin embargo, en meses recientes la Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de México, Pamela López Swain, emitió una sentencia que cuestiona el tipo de agua que embotella la empresa transnacional.

La togada ordenó a la Conagua realice estudios para demostrar que las aguas del acuífero Valle del Mezquital no provienen de descargas de aguas residuales, sino que se trata de aguas limpias.

Llama la atención que la dependencia ha reusado cumplir la resolución de la jueza, como si se fuera a destapar la caja de Pandora del negocio del embotellado de aguas.

Alicia Bárcena,

(Créditos: El Heraldo de México)

Y no es para menos: de acuerdo a la regulación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que maneja Alicia Bárcena, está estrictamente prohibido tratar y purificar aguas negras para destinarlas al consumo humano.

De ahí que la totalidad de la operación que realiza la embotelladora que preside Andy Peykoff, podría verse paralizada si se descubre que sus aguas en realidad son residuales sometidas a un riguroso proceso de purificación.

¿Los consumidores no tienen derecho a conocer su origen? ¿O los socios comerciales de la empresa, Costco en el caso de Kirkland, o Great Value, en el de Walmart?

Respuestas que tendría que dar el director de Calidad Regulatorio y Cumplimiento de la planta embotelladora en territorio mexicano, Rafael Orlando Martínez, además, claro, de la Conagua.

Marco Rubio

(Créditos: El Heraldo de México)

EL SECRETARIO DE Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, volvió a posponer la reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum. No hay fecha a la vista para que lo reciban en Palacio Nacional, luego de que él mismo adelantara el 21 de mayo que tenía la intención de visitar a México, junto con otros miembros del gabinete del Presidente Donald Trump. En la Casa Blanca siguen esperando acciones contra políticos ligados al crimen organizado que se han documentado desde la administración de Joe Biden. Y como no se muestra voluntad aquí, el exsenador ultraconservador por Florida optó por poner en pausa su reunión con Sheinbaum. “No hay nada qué tratar que ya se haya pedido”, dicen sus cercanos.

Alejandro Valenzuela

(Créditos: El Heraldo de México)

EN MEDIO DE la crisis reputacional que provocaron los señalamientos del FinCEN contra CI Banco, Intercam y Vector, Banco Azteca acaba de ser reconocido por la prestigiada revista The Banker, como el banco más rentable y con mayor liquidez de México. La institución que preside Alejandro Valenzuela se mantiene entre los cinco con mejor desempeño en el país y en la novena posición nacional dentro del listado global. The Banker, perteneciente al Financial Times Group, coloca a la empresa de Ricardo Salinas Pliego en su ranking top 1000 World Banks 2025, considerado el referente más riguroso del sector bancario internacional, ya que evalúa la fortaleza financiera real, basándose en métricas como Capital Tier 1, activos totales, utilidades netas y eficiencia operativa.

Jorge Vallejo

(Créditos: El Heraldo de México)

BYD Y SU director general, Jorge Vallejo, siguen avanzando fuerte en el mercado automotriz mexicano. La firma china que fundó y preside Wang Chuanfu, ya tiene 5.1% de participación de mercado aquí. Histórico en la industria automotriz mexicana, colocándolos en la séptima posición, recortando solo 900 unidades del sexto lugar. Acaban de suscribir una alianza de colaboración con el BBVA, que comanda Eduardo Osuna, para ofrecer mejores productos y tasas financieras.

POR DARÍO CELIS ESTRADA

COLABORADOR

@DARIOCELISE

EEZ