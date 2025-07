¿Dónde está el amor?

Risas, anécdotas, diferentes razas, cariño, comprensión y una absoluta unión: eso había alrededor de una cena de despedida. Después de vivir dos años en Estados Unidos, mi hijo se va a estudiar la universidad a Europa.

Kevin, de Haití, se unirá al ejército estadounidense. Ramiro se queda, creando sus prendas y participando en concursos de moda peruana, para después irse a Italia. Iván también se queda para hacer la universidad en Estados Unidos.

Estaban llenos de anécdotas: inmigrantes legales unidos por el deseo de adaptarse a un país que los recibe, pero también los reta. Los une la lucha compartida.

Se encontraron culturas distintas, idiomas, colores de piel y trayectorias, pero lo que realmente los unió fue algo que pocos podrían entender: sobrevivir la adolescencia en un “high school” donde siempre serán minoría.

Y aun así, supieron darle la vuelta. Supieron reír. Supieron crear memorias que algún día podrán contar a sus nietos.

(Si es que el mundo no se acaba en 50 años, al paso que vamos…)

Alex, mi hijo, contaba una anécdota de la pandemia y lo difícil que fue pasar tanto tiempo encerrado en casa. Hizo una pausa y comentó:

—Lo bueno es que ya pudimos regresar a la escuela y la vida volvió a la normalidad.

Iván, con su acento ucraniano, lo miró y dijo:

—No, bro. La vida no ha regresado a la normalidad.

Sentí un escalofrío recorrerme de pies a cabeza. Le puse la mano en la espalda y le dije:

—Tienes razón. Lo siento.

Alex inclinó la cabeza, cerrando los ojos en señal de disculpa.

El país de Iván está en guerra. La idea de que la vida “vuelva a la normalidad” es, para él, una ilusión.

Las anécdotas continuaron. Las risas también. Las fotos, las historias…

Pero yo me quedé atrapada, viéndolos. Viendo a estos adolescentes con sueños de crear un mundo mejor.

Pensé en la canción que últimamente he estado escuchando: Where Is the Love?, del grupo estadounidense Black Eyed Peas.

Marcó a mi generación.

La escribieron en medio del caos: el mundo acababa de sufrir los atentados del 11 de septiembre, la guerra en Irak había comenzado, y la violencia, el racismo y el miedo parecían invadirlo todo.

Y, sin embargo, la canción no nació del odio. Nació de la desesperación por encontrar algo que ya no se sentía en el aire: el amor.

Veintiún años después, la escucho de nuevo.

Su letra podría haber sido escrita hoy.

Las preguntas siguen siendo las mismas.

Las heridas, también.

“People killin’, people dyin’,

Children hurtin’, I hear them cryin’.

Can you practice what you preach?”

¿Puedes practicar lo que predicas?

Esa es la pregunta central. Y duele.

Porque muchas veces, la respuesta es no.

Me dan ganas de compartir esta canción con Iván, con su gente.

Tal vez la vida no regrese a la normalidad, pero podemos encontrarnos en medio del caos, sabiendo que lo que hagamos por los otros siempre vuelve.

Estoy segura de que estos adolescentes, el día que sean adultos, le darán más conciencia y sentido al mundo.

Porque bien saben que:

“If you only got love for your own race,

Then you only leave space to discriminate.

And to discriminate only generates hate…”

Para todos aquellos que no podrán volver a casa.

MÓNICA SALMÓN

ESCRITORA Y PSICÓLOGA

IG: @MONICASALMON_

