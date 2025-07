Diego Sinhue emula a Joserra López Beltrán

Le salió competencia a Monchito López Beltrán en aquello de sus refinados gustos por las bienes raíces de plusvalía mega mamerta. Pero no se trata de uno de sus amigazos, ni de algún otro nini millonario de los muchos que parió la cuatroté, sino de un panista de abolengo made in Bajio: Diego Sinhue Rodríguez.

Al ex gobernador de Guanajuato ya no le gustó su terruño para que su familia viva “grandes historias”, como rezaba su lema para atraer turismo a la entidad. Historias que en realidad son de terror, pues bajo su mandato los homicidios dolosos se elevaron 205 por ciento, un promedio de ocho al día, y el estado llegó al top de los más violentos en el mundo.

Así que se consiguió un caserón de 3 mil 680 metros cuadrados con cinco recámaras, cuatro baños completos, estudio, sala multimedia, salón de juegos, cocina exterior, albercota y cochera para tres trocones, de acuerdo con la investigación de Laboratorio en Periodismo y Opinión Pública.

¿Dónde? Por supuesto, en Houston, para no quedar lejos de Monchito el sibarita. La Casa Azul, como ya se le conoce, está en el pomposo fraccionamiento The Woodlands, a sólo 28.8 millas (unos 35 minutos) de la mítica Casa Gris que habitó Joserra, el hijo mayor del ex presidente López.

La mansión donde viven la esposa e hijas del panista Sinhue está valuada en 1.2 millones de dólares, unos 200 mil más que la de bodoque del bienestar. Y, para no variar, Diego le imitó el método para financiar la estancia: se la “rentó” a uno de sus contratistas.

La investigación periodística indica que el 31 de marzo pasado, el inmueble se vendió a la empresa DAI LLC, que tiene como gerente a Daniel Esquenazi Beraha. Éste, a su vez, representaba en México a Seguritech, que durante la gestión del panista recibió 2 mil 800 millones de pesos en convenios para proveer servicios de seguridad.

Eso sí, a diferencia del primogénito de López, a Diego sus correligionarios lo están dejando solo. Ni el dirigente nacional, Jorge Romero Herrera, ni algún miembro de la dirigencia, ni diputados y senadores del PAN han salido a defenderlo en público.

Al contrario, la actual gobernadora, Libia Denisse García, ordenó a la Secretaría de Honestidad investigar los contratos que entregó su antecesor a Seguritech, además de los pormenores sobre la renta de la Casa Azul.

Peor aún para Dieguito, que no tiene un apá presidente que lo exonere en fa.

Hay niveles.

***

EN EL VISOR: Crece el temor de los indocumentados en Estados Unidos. No sólo enfrentan a las redadas del ICE en los otrora santuarios para migrantes, sino que también hay caza recompensas que los persiguen. Por ilegal cobran entre mil y mil 500 dólares. Es decir, capturas extrajudiciales. Hasta el momento.

POR RAYMUNDO SÁNCHEZ PATLÁN

RAYMUNDO@ELHERALDODEMEXICO.COM

@R_SANCHEZP

