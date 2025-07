Detectar banderas rojas en las relaciones desde el salón de clases

La adolescencia es la etapa en la que las relaciones afectivas fuera de las familiares empiezan a tomar fuerza. El noviazgo puede ser una experiencia que trae consigo nuevas emociones y que, a corta edad, puede ser difícil manejarlas o entenderlas sin un acompañamiento responsable. En México, cuatro de cada 10 adolescentes han vivido algún tipo de violencia en sus relaciones de pareja. Gritos, chantajes, control sobre la forma de vestir o con quién se habla, pueden escalar a conductas aún peores si no se detectan y se paran a tiempo. Para nosotros, como adultos, quizá no es difícil distinguir que ninguna de éstas son expresiones de amor, pero puede no ser evidente a los 15 o los 17 años.

La violencia en el noviazgo comienza, la mayoría de las veces, de forma sutil: con bromas que incomodan o celos disfrazados de romanticismo. A una corta edad, con frecuencia puede normalizarse o bien reconocerse, pero no saber qué hacer al respecto. Se conocen casos como el de Ana María, una joven víctima de feminicidio que vivió una relación llena de banderas rojas y que no sólo ella, sino tampoco su círculo de amistades que era testigo, supo dónde o con quién pedir ayuda. De ahí la relevancia de generar espacios donde las y los jóvenes puedan ser acompañados por adultos y se hable abiertamente sobre cómo se construyen relaciones sanas y respetuosas. Sin duda el espacio por excelencia es la familia, pero la escuela como comunidad de aprendizaje y socialización, tiene también un papel fundamental.

Tanto en casa como en el salón de clases se deben abordar conversaciones sobre el consentimiento, los límites personales, el respeto mutuo y la resolución pacífica de conflictos. Las y los maestros pueden hacerlo en actividades cotidianas que no requieren recursos extraordinarios, sino sensibilidad y herramientas claras. Las y los docentes no sólo enseñan matemáticas o historia: también acompañan procesos de vida, están ahí con sus estudiantes mientras crecen. Por eso, contar con herramientas para identificar, comprender y actuar ante situaciones de violencia en el noviazgo, es esencial.

La Guía para docentes sobre violencia en el noviazgo adolescente publicada por Mexicanos Primero y Fundación Naná en sus respectivas páginas es una brújula útil para quienes quieren ser parte activa en la prevención. En ella se parte de una premisa clave: la violencia en el noviazgo no es un “asunto privado”, sino un problema social que compromete el desarrollo, la seguridad y el bienestar de las y los estudiantes. Por eso, el rol docente es fundamental, no para sustituir a especialistas, sino para generar espacios de confianza, escuchar con empatía y canalizar adecuadamente. Ambas organizaciones, en colaboración, cuentan además con una versión en video (aquí) que brinda una herramienta para que junto a las y los estudiantes, se identifiquen banderas rojas en la relación para acompañarles desde el respeto y conocer rutas de canalización.

POR JENY FARÍAS

DIRECTORA DE PROYECTOS EN MEXICANOS PRIMERO

@JENYCA

