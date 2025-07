Otro fiscal carnal en Michoacán

Carlos Torres Piña no llegó solo a la Fiscalía General del Estado de Michoacán, lo acompañan años de cercanía con el poder, lealtades políticas y un historial de operaciones desde la Secretaría de Gobierno, cargo que ocupó hasta unas horas antes de ser designado fiscal por el Congreso local. Su nombramiento, votado sin mayor oposición, confirma que la Fiscalía seguirá siendo una extensión del Ejecutivo estatal.

Torres Piña es un operador. No un fiscal de carrera, ni un abogado con experiencia en litigación penal, sino un político que ha escalado de la mano del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. Primero en el gabinete, ahora en la Fiscalía. En Michoacán, como en la mayoría de los estados en este país, la justicia se viste de estructura partidista.

La salida anticipada de Adrián López Solís dejó toneladas de expedientes rezagados, procesos congelados y víctimas esperando justicia. Desde el interior de la FGE Michoacán y colectivos, me dicen que con la llegada de Torres Piña no se augura una renovación institucional, sino una continuidad de pactos. Lo nombran para controlar, no para transformar. Lo instalan como “fiscal carnal” en uno de los estados con mayor rezago en materia de procuración de justicia.

Ahí están los municipios abandonados a su suerte, en manos de grupos criminales que operan con impunidad absoluta. El día a día de los michoacanos se define entre balaceras, extorsiones, desapariciones y miedo. Uruapan, por ejemplo, es uno de los municipios más peligrosos del país. El crimen organizado no sólo domina la calle, también ha marcado territorio dentro de las instituciones. El presidente municipal Carlos Manzo de plano ya pidió a elementos policiacos “abatir a los delincuentes armados”. Así, literalmente.

¿Ya habrá blindado a los policías con mejores salarios, garantías para ellos y sus familias, mejores condiciones laborales y las herramientas indispensables?

Y mientras tanto, las carpetas se acumulan. Las órdenes de aprehensión no se ejecutan. Los feminicidios quedan impunes. Las fiscalías regionales están rebasadas y muchas ni siquiera tienen ministerios públicos y personal suficientes. Las víctimas no tienen quién las escuche, quién las represente, quién las defienda.

La pregunta es simple: ¿veremos por fin llegar la justicia a Michoacán o Carlos Torres Piña también dejará las carpetas en el archivo? El reto está sobre su escritorio. Y también la sospecha de que llegó ahí no por capacidad, sino por obediencia. Que lo sepa: los michoacanos no necesitan un fiscal que cuide al gobernador, sino uno que enfrente a los criminales. Y que lo haga ya.

AJUSCO: ZONA DE RECREO CONVERTIDA EN TIERRA DE NADIE

El Ajusco, pulmón verde del sur de la Ciudad de México, se ha vuelto uno de los puntos más peligrosos de la capital. Donde antes había familias y senderistas, hoy hay miedo. En esa zona montañosa de Tlalpan han desaparecido mujeres como Ana Amelí García, Pamela Gallardo y Montserrat Uribe. Los restos fueron hallados por colectivos.

Caminos solitarios, sin señal, sin vigilancia y obscuros. Interceptan, someten, desaparecen. La alcaldía encabezada por Gabriela Osorio Hernández no ha logrado una sola acción efectiva. Hay operativos simbólicos, pero no hay rutas seguras ni prevención real. Los colectivos rastrean, recuperan fragmentos, exigen justicia.

Ahí también ocurrió el feminicidio de doña Zenaida: fue saqueada, extorsionada, asesinada y calcinada. El Ajusco se ha vuelto refugio de criminales, el bosque se traga a las personas… pero es la alcaldía, el primer contacto con la gente, la que ignora y las deja a su suerte. Esto no es nuevo, urgen acciones.

Nos vemos a las 8 por el 8

POR SOFÍA GARCÍA

COLABORADORA

@SofiGarciaMX

EEZ