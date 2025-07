Ni para las aspirinas

Me encanta el optimismo. Lo que no soporto es cuando se disfraza de promesa hueca, de anuncio grandilocuente que no alcanza ni para cubrir lo mínimo. Así fue el caso del reciente anuncio de Claudia Sheinbaum, presidenta de México, quien informó sobre una “histórica inversión” en salud pública para 24 estados del país.

¿Veinticuatro estados? ¿Y los otros ocho? La primera pregunta que surge es si esta inversión sólo se dirigirá a las entidades gobernadas por Morena y sus aliados. Si es así, es preocupante. Sheinbaum no es presidenta de un movimiento político, sino de una nación. Gobernar selectivamente, en función de las filias políticas, es tan mezquino como peligroso.

La cifra anunciada tampoco ayuda a disipar el escepticismo: 21 mil millones de pesos a repartir entre 24 estados… y a lo largo de tres años, ni siquiera toca a mil millones por estado. Y aunque es cierto que los recursos no se distribuyen de forma uniforme, sino con base en necesidades y población, la cifra sigue siendo pequeñita... Peor aún: no es inmediata, sino gradual. Luego entonces, ¿de qué “urgencia” estamos hablando?

Celebramos que, tras recorrer hospitales del IMSS-Bienestar, la presidenta haya identificado deficiencias. Se requieren más de dos mil 900 profesionales de la salud; mil médicos especialistas y mil 900 enfermeras. También hacen falta al menos tres mil 300 equipos médicos especializados, además de una inversión fuerte para subsanar años de recortes acumulados. Porque desde 2018 esos hospitales están atendiendo a más gente, con menos recursos.

La postura que transmite el gobierno suena bien, pero los datos la desmienten vez tras vez. El presupuesto de salud para 2025 sufrió una reducción del 12.2% respecto al de 2024. Esto equivale a 122 mil millones de pesos menos. Así, el gasto total asignado para salud este año será de 881 mil millones, la cifra más baja en cuatro años según la Secretaría de Hacienda. Además, una cosa es lo que se asigna y otra lo que se ejerce…

Durante el primer trimestre de 2025, el gasto efectivo en salud fue de apenas 151.7 mil millones de pesos; el nivel más bajo desde 2010. Es decir, no sólo se asignó poco, sino que además no se gastó todo. Se dejaron de ejercer 45.4 mil millones.

La paradoja es brutal: mientras más enfermos hay, menos se invierte en salud. Y lo poco que se promete se repartirá en un territorio tan amplio que su impacto resultará más político que sanitario. Invertir 21 mil millones de pesos a tres años y en sólo 24 estados no es un rescate del sistema de salud. Aunque es mejor que destinarlos a los grandes agujeros fiscales que siguen drenando recursos: el Tren Maya, Dos Bocas, Mexicana de Aviación, el AIFA. Todos elefantes blancos que siguen tragando dinero sin rendir cuentas y sobre los que no se atreven a recular.

La salud -junto con la seguridad y la economía-, es uno de los tres pilares que más afectan la vida cotidiana de cualquier ciudadano. Trivializarla con cifras insuficientes y promesas diluidas no sólo es irresponsable; es una forma de socavar aún más la confianza ciudadana en el gobierno.

Con este presupuesto y esta estrategia, ni siquiera alcanzará para las aspirinas.

Tres en Raya

Recorte sobre recorte en el sector salud al primer trimestre de 2025 – Fuente: Números de Erario, México Evalúa, con datos de la SHCP ( https://numerosdeerario.mexicoevalua.org/2025/05/28/recorte-sobre-recorte-en-sector-salud-al-primer-trimestre-de-2025/ )

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

COLABORADORA

VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM

PAL