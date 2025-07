México en la agenda

Hace algunos años, durante mi etapa como corresponsal en Washington, un buen amigo y brillante crítico de los gobiernos de entonces y de ahora, me preguntaba en cada viaje vacacional por la importancia que se daba a México en la capital estadounidense.

Su comentario invariable era "ni siquiera estamos en la agenda". Si se considera que la agenda de Washington normalmente es una a partir de percepciones de crisis, podríamos dar gracias a esa indiferencia. Ahora, sin embargo, México está en la agenda. Parte por la realidad de una vecindad y una interdependencia creciente. Pero también por las particularidades de ambas naciones. Puede decirse que, por su importancia, está atrapado entre las medidas de un gobernante caprichoso y las consecuencias de los caprichos de otro.

Cierto que para los partidarios de uno y otro la calificación de caprichos puede ser fuerte o incluso cuestionable –su opinión–, pero ambos asumieron o asumen que sus propios conocimientos, latidos, sensaciones, ideologías o lo que fuera tienen tanto valor como los estudios de factibilidad, los análisis económicos o su utilidad pública. En alguna medida, los caprichos de don Donald Trump, presidente ahora casi imperial de Estados Unidos afecta a todo el mundo, sobre todo en lo que se refiere a sus decisiones respecto a la imposición de aranceles, pero tienen particular impacto en México, su principal socio comercial y vecino al que al parecer desearía hacer distante.

Los problemas de inseguridad, gobernanza, narcotráfico, migración, son parte de la panoplia de problemas tradicionales, agravados ahora por la aparente idea de que Estados Unidos puede volver a ser autosuficiente, si alguna vez lo fue, con el subsidio del resto del mundo. Para México, la noción de que está en un sitio al margen de las fuerzas económicas y geopolíticas universales llevaron a la construcción de obras faraónicas, que don Andrés Manuel López Obrador presentó como importantes, necesarias, para el desarrollo nacional y la verdad sea dicha en teoría son o pueden ser útiles.

Pero en la práctica, hasta ahora, se distinguen por los sobrecostos económicos y políticos. Y eso sin contar con que ideas como la elección de jueces resulta ahora en la reserva, si no la desconfianza, de inversionistas nacionales e internacionales. La suma de las presiones estadounidenses por retraer producción a su territorio, la renegociación del tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) bajo la "Espada de Damocles" de los aranceles estadounidenses tendrán un impacto a querer o no, a gustar o no.

En alguna medida el régimen de AMLO precedió al de Trump, pero se resienten cada vez más las consecuencias de sus medidas, de energía y comercio agropecuario a la aparente leniencia hacia narcotraficantes sin olvidar una campaña de reclutamiento político tan abierta que expuso a su movimiento a por lo menos la percepción de escándalos, corruptelas y contradicciones. Y México está en la agenda de Washington.

POR JOSÉ CARREÑO FIGUERAS

COLABORADOR

JOSE.CARRENO@ELHERALDODEMEXICO.COM

@CARRENOJOSE

