Las víctimas y la investigación de los delitos

Para la población en general existen situaciones, circunstancias o actividades que marcan su día a día. El trabajo, el hogar, la escuela, la diversión, e incluso las preocupaciones son parte de la vida cotidiana que generalmente la ciudadanía conoce y sabe cómo debe solventar. Sin embargo, cuando somos víctimas de algún delito, con sus consecuencias y todo lo que ello implica, no sabemos qué hacer ni a quién recurrir. Y una de esas interrogantes se presenta cuando debemos denunciar el ilícito.

Pero ¿qué conlleva presentar una denuncia? Implica que los hechos constitutivos de delito que nos ocasionaron un perjuicio, ya sea físico, patrimonial o psicológico, sean investigados por una autoridad para buscar una sanción en contra de quien o quienes los cometen, obtener la respectiva reparación del daño y para evitar su repetición.

En ese sentido, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 21 que, cuando somos víctimas de algún delito, la investigación del mismo corresponde al ministerio público, ya sea de la Fiscalía General de la República o de las fiscalías estatales, a la Secretaría de Seguridad federal, a la Guardia Nacional y a las policías, en el ámbito de su competencia.

No obstante, existen muchos factores que pueden evitar que la ciudadanía presente una denuncia. El miedo, la desinformación, la pérdida de tiempo o la revictimización, es decir, el maltrato institucional, la falta de sensibilidad o empatía y la burocracia excesiva, son algunas de las circunstancias que impiden que una denuncia sea presentada.

Por otro lado, el Código Nacional de Procedimientos Penales señala en su artículo 221 que la indagatoria de los hechos que tengan características de delito podrá iniciarse por denuncia directa o anónima o investigarse de oficio, es decir, aquellos que ilícitos que la Ley señala que deben investigarse por obligatoriedad, sin la necesidad de que exista una denuncia de por medio, como es el caso del homicidio, secuestro, robo con violencia y delitos contra la salud, entre otros.

Del mismo modo, existen algunos delitos que no se investigan de oficio como robo sin violencia, abuso de confianza, fraude, despojo, daño a la propiedad y amenazas, por mencionar algunos, en los que es necesaria la denuncia para iniciar una carpeta de investigación e indagar los hechos.

Recientemente, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó al Congreso de la Unión una iniciativa para la creación de la Ley General contra la Extorsión y que el delito se investigue de oficio lo que, en caso de prosperar y llevarse a la práctica adecuadamente, resultará fundamental para buscar erradicar este ilícito que tanto daño hace a la sociedad y que conlleva pérdidas millonarias.

En el contexto en el que vivimos actualmente en México, valdría la pena el análisis jurídico integral de los delitos que se investigan por oficio o por denuncia para explorar la conveniencia de que se fortalezca el catálogo de los ilícitos que se indagan de facto o, en su defecto, para verdaderamente mejorar los canales de denuncia con los que la víctima haga del conocimiento al ministerio público de los hechos constitutivos de delito que le ocasionaron algún agravio.

De cualquier manera, resulta de vital trascendencia incentivar a la población para que denuncie por lo que es necesario fortalecer, permanentemente, los esfuerzos institucionales para profesionalizar a las policías y a los ministerios públicos.

Poner al centro a las víctimas no debe quedar solamente en el discurso. Implica lograr que en la práctica reciban atención integral, lo que representa darles un trato digno, ofrecerles servicios especializados como asistencia psicológica, social o económica, y en los casos en que sea necesario, brindarles protección, además de llevar a cabo investigaciones sólidas, profesionales y científicas que permitan, no sólo establecer responsabilidades, sino obtener información suficiente para el análisis delictivo y, en estos casos, explicárselo claramente a quien denuncia. Sólo así lograremos que la ciudadanía confíe en sus autoridades. De otro modo, la historia no cambiará.

POR OMAR CRUZ

ESPECIALISTA EN COMUNICACIÓN SOBRE TEMAS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA

EEZ