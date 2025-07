Influencia regional debilitada

Las aspiraciones expansionistas de la Federación de Rusia se van desvaneciendo conforme la hemorragia humana y económica de la guerra en Ucrania van desgastando su resiliencia social, económica y militar y ha comprometido su liderazgo en el Cáucaso, Asia Central y Oriente Medio.

Rusia está gastando al menos entre un 10 y 12% del PIB en la guerra en Ucrania para armamento, salarios y logística. Hasta ahora, esto ha sido financiado en gran medida por las exportaciones de gas y petróleo a terceros países. Sin embargo, con una inflación de más del 10% anual y tasas de interés por encima de 20%, la economía real del país está padeciendo, su margen fiscal y el crecimiento son limitados y la calidad crediticia de los bancos se deteriora.

El panorama puede recrudecerse aún más por la reciente baja del precio de los energéticos, la nueva ola de sanciones europeas enfocadas a limitar las exportaciones de energéticos y por la posible aplicación de aranceles secundarios por parte de USA a países que compren productos rusos.

Dentro del círculo cercano Putin no se permiten críticas ni titubeos. Se cuentan por docenas las figuras de alto nivel militar, energético, judicial y gubernamental que han sufrido “suicidios” o accidentes fatales como lo fue la muerte del líder paramilitar Wagner que se atrevió a desafiar al ministro de defensa Shoigu por corrupción e ineficiencia en el abasto de armas. Algunos oligarcas han sido arrestados y sus fortunas nacionalizadas. No olvidemos que la popularidad de Putin va íntimamente relacionada con el crecimiento económico del país.

A nivel diplomacia internacional Rusia fue excluida del G8, occidente ha congelado relaciones y Rusia se ha tenido que atrincherar desarrollando relaciones alternativas en torno a BRICS y en particular con sus aliados “sin límite” China, Corea del Norte e Irán. Putin no puede asistir a foros internacionales, como la reciente cumbre BRICS en Brasil o en Sudáfrica hace un año, por la orden de aprehensión en su contra por parte de la Corte Internacional de Justicia.

Rusia no pudo apoyar a sus aliados en los recientes enfrentamientos militares en Siria, Irán o en el Cáucaso. La relación con Azerbaiyán es tensa, producto tanto del derribamiento del avión comercial Azerí sobre Chechenia como por la imposibilidad de intervenir en las negociaciones de paz con Armenia, quien ahora busca separarse de la Unión Euroasiática Económica para reiniciar el proceso de integración con Europa, al considerar que Rusia los abandonó cuando Azerbaiyán recuperó Karabakh. En Moldova y Rumania los esfuerzos de Rusia por influir en los resultados electorales no han sido exitosos y siguen gobiernos pro occidentales en el poder.

Los países de Asia Central están aprovechando este momento para distanciar posiciones con Moscú, forzar el retiro de tropas rusas estacionadas en la zona y consolidar su independencia. Kirguistán y Tayikistán lograron recientemente un acuerdo territorial después de más de años de diferencias, sin la intermediación Rusa.

Pareciera que Rusia se dio un tiro en el pie, y no está logrando los objetivos de la “operación estratégica” de alejar la frontera con la OTAN, recuperar el liderazgo regional y en particular sobre los ex países de la Unión Soviética.

@brunobalvanera

Miembro de la UER Mediterráneo del Este, Cáucaso y Asia Central, COMEXI

“Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad exclusiva del autor”

EEZ