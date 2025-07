Entre Trump y la narcopolítica

Es muy difícil la posición en la que se encuentra la Presidenta. Por un lado, intenta desplegar una estrategia de seguridad distinta, más enfocada y agresiva que la de López Obrador; por el otro, tiene que cuidar que sus decisiones no amenacen la unidad de la coalición con la que gobierna. Por arriba, se le impone la exigente hostilidad de un Trump empeñado en usar a México y los mexicanos como piñata política; por abajo, no le queda más que tratar de apaciguar a la Casa Blanca y hacerle concesiones al tiempo que insiste, para consumo doméstico, en que está “defendiendo la soberanía”.

En medio de esas complicaciones, ha surgido en la conversación pública la idea de que ahí viene una purga (necesaria, inevitable, inminente) en Morena. Con ella se buscaría remover a personajes que le estorban a Sheinbaum, demostrarle a Estados Unidos que ella es diferente y va en serio, así como reparar el daño reputacional que los pactos con el crimen organizado le han infligido al oficialismo. ¿Será? Tengo mis dudas. Ese tipo de maniobra es complejo y requiere condiciones de posibilidad muy específicas que no parecen existir en este momento. Menciono tres.

Para que una purga funcione, no basta con querer o necesitar hacerla. Hace falta tener el poder para llevarla a cabo con eficacia. Y en este régimen hegemónico el poder lo tiene más la coalición que la Presidenta. El partido, el gabinete, el Congreso, las gubernaturas, el nuevo Poder Judicial, todo está atravesado por lealtades, alianzas y equilibrios que entretejió López Obrador, no Sheinbaum. Para efectuar una purga, la Presidenta tendría que enfrentarse a numerosos liderazgos, grupos e intereses que no sólo se sumaron a su campaña y la hicieron su candidata, sino que ella misma necesita para gobernar. ¿De veras tendrá la capacidad política para hacerlo?

La segunda condición tiene que ver con los costos. No toda purga fortalece, algunas fracturan. Para que sea realmente funcional, esta hipotética purga tendría que ser percibida como legítima no sólo por el “pueblo” sino, también, por el propio aparato partidista. Sin un consenso robusto sobre las causas y los objetivos de semejante lance, Sheinbaum corre el riesgo de morder más de lo que puede masticar. Una cosa es estigmatizar a un disidente o deslindarse de un personaje impresentable; otra, muy distinta, es alterar la correlación de fuerzas sobre las que se sostiene el llamado “segundo piso de la 4T”.

La tercera condición es la narrativa. Una purga eficaz necesita una historia creíble. Pero la Presidenta ganó con la promesa de la continuidad: ¿por qué, de pronto, haría falta depurar a quienes encarnan el rumbo que dejó trazado Andrés Manuel? ¿Cómo hacerlo sin poner en entredicho su mandato y su legado? Si la Presidenta empieza a jalar de ese hilo, ¿sabe dónde va a acabar?

Sheinbaum está atrapada entre la espada de las presiones trumpistas y la pared de la narcopolítica mexicana. ¿Sabrá cómo, querrá siquiera o podrá realmente salir de ahí?

POR CARLOS BRAVO REGIDOR

COLABORADOR

@carlosbravoreg

EEZ