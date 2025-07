Anticoncepción: libertad para decidir, salud para vivir

Hablar de anticoncepción no es solamente hablar de métodos, es hablar de libertad, de salud, de derechos y de oportunidades. En México, garantizar el acceso a métodos anticonceptivos seguros, eficaces y gratuitos es una política pública que salva vidas, reduce desigualdades y permite a las personas construir sus propios proyectos de vida.

Cada vez que una mujer puede elegir cuándo embarazarse, con quién hacerlo y cuántos hijos o hijas tener, se fortalece su autonomía, lo mismo ocurre cuando una persona adolescente recibe orientación oportuna y veraz sobre su salud sexual y reproductiva, o cuando un hombre accede a una vasectomía sin ser juzgado.

Sin embargo, aún enfrentamos múltiples barreras: desinformación, mitos, prejuicios, estigmas, y persisten ideas equivocadas como que “los anticonceptivos hormonales causan infertilidad”, que “el DIU es sólo para mujeres que ya tuvieron hijos”, o que “la vasectomía afecta la virilidad”. Nada de esto es cierto. Combatir estos mitos es parte fundamental del trabajo que realizamos desde el Centro Nacional de Equidad de Género, Salud Sexual y Reproductiva (CNEGSSR).

En coordinación con los servicios estatales de salud, trabajamos para que en cada unidad médica del país haya métodos disponibles, personal capacitado y un ambiente de respeto, confidencialidad y escucha. Los métodos anticonceptivos son parte del catálogo de servicios esenciales, y deben entregarse de forma gratuita y sin condiciones.

La anticoncepción no es una herramienta exclusiva de las mujeres, es una responsabilidad compartida y una acción de autocuidado, también es una estrategia clave para prevenir embarazos no deseados, muertes maternas, abortos inseguros y para garantizar que la maternidad y la paternidad sean decisiones, no destinos impuestos.

En tiempos donde la información circula rápido, pero no siempre de forma precisa, es crucial que como sociedad recuperemos el valor de hablar de estos temas sin miedo, sin juicios y con base en evidencia científica, porque la salud sexual y reproductiva no debe ser un privilegio: debe ser un derecho plenamente garantizado para todas las personas.

Planear no es renunciar, es elegir, elegir con libertad, con apoyo, con acceso a servicios de calidad. Y en eso, desde el sector salud, no podemos fallar.

POR TERESA RAMOS ARREOLA

TITULAR DEL CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

