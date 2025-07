¿Justicia para quién?

Me impresiona la vorágine informativa de los últimos días. Puede parecer una percepción subjetiva, pero no lo es: cada jornada nos lanzan una nueva bomba mediática que supera a la anterior, desbordando nuestra capacidad de análisis. Apenas intentamos asimilar una noticia cuando otra irrumpe con mayor estruendo, desplazándola sin darnos tiempo de reflexionar su verdadera trascendencia. Vivimos aturdidos, no informados.

Aún resonaban los ecos de las acusaciones del gobierno de Estados Unidos sobre la infiltración de cárteles criminales en la política mexicana, así como las advertencias del Departamento del Tesoro por el uso del sistema financiero nacional con fines ilícitos amenazándo a México con investigaciones, cuando estalló otra bomba: la declaración del General de la 30 Zona Militar, quien reveló —con sospechoso retraso— la existencia de una orden de aprehensión desde febrero contra Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco.

La noticia fue dinamita en redes sociales y en tertulias de sobremesa. Jurídicamente, la revelación no representa un golpe, sino una bendición para cualquier defensor: permite presentar un amparo y retrasar la captura. Pero políticamente, el mensaje fue claro y contundente: se incendió el juicio público antes de que existiera un juicio legal. Como sociedad, ya dictamos sentencia en el tribunal de “X”, “Facebook” y demás medios de comunicación. ¿Qué efecto corruptor tendrá esto el día que realmente arresten a Bermúdez?

Y mientras digeríamos ese episodio, otra noticia me heló la sangre. Se viralizó el caso de Irma Hernández, una maestra jubilada, “levantada” por no pagar su cuota como taxista. Algunas versiones apuntan a un infarto, otras a una ejecución. Lo cierto es que la “levantaron” y nadie hizo nada. Nada. Crecí en una época en la que los videos violentos circulaban por infrarrojo y los narcos, al menos en el imaginario, tenían códigos: no tocaban a niños, a ancianos, a inocentes. Hoy, ese código murió —si alguna vez existió— y la impunidad lo enterró.

El crimen se normaliza y el horror se desliza como rutina. Las autoridades, en su guion habitual, prometen investigar, pero no pasa nada. ¿Quiénes son esos que deciden quién vive o muere? ¿Dónde están los límites? ¿O es que están ebrios de poder e impunidad?

Poco después, los reflectores se dirigieron al caso Valentina Gilabert. Marianne Gonzaga, menor de edad, aceptó su responsabilidad, reparó el daño y obtuvo una salida alterna: compurgará su pena en libertad por dos años y ocho meses, según los medios de comunicación. ¿Es posible? Sí. ¿Es justo? Si la víctima está conforme, quizá. Entonces nos preguntamos: ¿por qué en el caso de Fofo Márquez no hubo el mismo resultado? ¿Faltó voluntad de la víctima? ¿Interfirió la presión social? ¿O simplemente la justicia no mide con la misma vara?

Y como colofón, llegó el anuncio: el bloqueo de cuentas vinculadas al exsecretario Bermúdez. La Unidad de Inteligencia Financiera tiene un reto enorme, pues sabemos bien que, si estas acciones no responden a exigencias internacionales, terminarán en nada. Otra vez, la justicia como espectáculo, como placebo, como simulacro para calmar la sed de una sociedad harta, pero resignada.

Entonces vuelvo a la pregunta esencial: ¿Estamos logrando justicia?, mi respuesta es otra pregunta: ¿Para quiénes?

Nota al pie: Se rumorea que seguirán los bloqueos, pero evitando tocar fideicomisos donde figuran nombres del más alto nivel. Ya saben quiénes son. Porque la inteligencia en México no sirve para prevenir, ni para castigar: sirve para negociar. Si no, dígame usted, ¿por qué la corrupción inmobiliaria sigue tan viva como muda?

Adrián Arellano Regino, abogado penalista, socio en Vega Mac Gregor Arellano S.C.