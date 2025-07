Hablemos con los hombres

El Chicharito lo demuestra, una vez más: necesitamos hablar con los hombres. Hace algunas semanas me invitaron a participar en un panel organizado por RIMEL, Red Internacional de Mujeres Empresarias y Lideresas de Latinoamérica que, con mis admiradas Magdalena Nicolini y Vero Salame al frente, por primera vez realizó una cumbre en México.

El tema era la lucha por la igualdad en el entorno laboral y cuando estaba por concluir, una compañera del público me preguntó cómo podemos lograr que los hombres nos ayuden en casa. Me detuve en el verbo: ayudar. Y ahí nació lo que hoy es una campaña permanente de Ola Violeta AC: #HablemosConLosHombres.

Se trata de una iniciativa para generar conciencia sobre lo importante que es integrarlos en el diálogo y la lucha por la igualdad sustantiva no solamente como el problema, sino como parte de la solución. Porque el machismo y el patriarcado también los dañan a ellos, sí, pero sobre todo porque de otra forma no podrán mirar las desventajas históricas de los roles de género asignados por convención social a las mujeres.

Y entonces alzarán su voz, de vez en cuando públicamente, aunque diario en privado, para criticar los avances de la agenda de género y hacer un llamado a recuperar el orden “natural”. Ese en donde la mujer atiende su hogar y se deja liderar por un hombre al cual ser proveedor lo hace sentir realizado; como jugar a la casita, pues.

Con poco tino para ser un goleador, Chicharito enciende las redes con un sermón más impactante que cualquiera de sus poco memorables jugadas en la cancha; no sé mucho de fútbol pero he leído que logra poco para su equipo que, paradójicamente para alguien tan machista, se escribe con A: Las Chivas. Bueno, total que nos alerta proféticamente: “Mujeres, están fracasando, están erradicando la masculinidad, haciendo a la sociedad hipersensible (…) No le tengan miedo a ser mujeres, a permitirse ser lideradas por un hombre que lo único que quiere es verlas feliz”.

Hace 18 años, Helen Hunt y Mel Gibson protagonizaron la película “Lo que ellas quieren”. Es una comedia palomera, pero plantea temas básicos de la desigualdad de género en las mujeres, como el mansplaining o la inseguridad corporal. "No puedo competir con alguien que ha vivido toda su vida creyendo que es el dueño del mundo”, piensa Darcy, jefa de Nick. Y él le cae el veinte de la brecha.

Por eso, por declaraciones como las del Chicharito, y por mil razones más, tenemos que hablar con los hombres.

POR MARÍA ELENA ESPARZA GUEVARA

@MAELENAESPARZA

