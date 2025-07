El infarto del terror

La última advertencia de Irma Hernández Cruz fue grabada con un arma apuntando a la nuca. “Con la Mafia Veracruzana no se juega”, dijo, arrodillada, esposada, con la vida contada. Lo dijo porque no quiso pagar extorsión. Porque se resistió a la normalidad del miedo. Lo dijo no sólo por ella, sino por todos los que -como ella-, trabajan en las calles y están literalmente solos.

Irma era maestra jubilada. También taxista veracruzana, en un estado donde el crimen organiza y el gobierno observa. La secuestraron, la obligaron a leer una amenaza, la abandonaron. La encontraron muerta seis días después. No fue la policía estatal ni el gobierno de Rocío Nahle quien la localizó: fue el Ejército. Las autoridades estatales no llegaron. No buscaron. No respondieron.

Y cuando la gobernadora decidió salir a hablar, lo hizo para minimizar. Nahle dijo que Irma murió de un infarto. Como si el terror no contara, la amenaza, el secuestro, la humillación no bastaran para condenar a un ser humano.

Mientras tanto, los transportistas veracruzanos -grúas, taxis, plataformas– siguen denunciando lo mismo: cobros de piso, amenazas, levantones. Y siguen esperando una respuesta que no llega. Organizaciones de transporte público aseguran que es inútil pedir audiencia con la gobernadora Rocío Nahle o con el secretario de seguridad pública estatal. Alfonso Reyes Garcés, pero tampoco están dispuestos a seguir permitiendo que el miedo los paralice, por lo que en los próximos días colapsarán las carreteras del estado hasta ser escuchados y se tomen acciones inmediatas.

Porque en Veracruz, quien habla fuerte es el crimen. Y quien calla, es el poder.

A Irma no la mató un infarto. La mató la impunidad. Y esa sí, no se diagnostica: se combate o se permite.

***

EN CORTO.- Muy mal la pasó Javier Corral en su tierra, Chihuahua. Afuera de su propia librería, un grupo de ciudadanos lo recibió con gritos, mantas y acusaciones que iban desde tortura y fabricación de culpables, hasta corrupción y crímenes de Estado. “Corral torturador” y “prófugo de la justicia” fueron algunos de los señalamientos durante la presentación de un libro, mientras él, custodiado todo el tiempo, se limitaba a mirar desde adentro.

Y no es para menos, Corral aún tiene un expediente abierto por peculado agravado, acusado del desvío de casi 100 millones de pesos durante su mandato. Su orden de aprehensión fue emitida, pero la captura fallida en la Ciudad de México sólo evidenció el choque y mala coordinación entre fiscalías. ¿Cuánto más podrá mantenerse en esa zona gris en la que se mueve, entre el fuero político y las cuentas pendientes con la justicia del estado que gobernó?

SOFÍA GARCÍA

COLABORADORA

@SofiGarciaMX

