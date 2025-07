El impresentable del Pollo Gallardo

Ricardo Gallardo, gobernador de San Luis Potosí, es quizá una de las mayores vergüenzas de la 4T. En enero de 2015 fue detenido y consignado en un penal en Hermosillo, por delincuencia organizada y lavado de dinero.

Se robó 200 millones de pesos del municipio de Soledad de Graciano. Claro, él jura que no es cierto y se presenta como víctima. Pero hasta miembros de los gabinetes de AMLO y Sheinbaum les da pena hablar de él.

El común denominador del polémico personaje es la ambigüedad y siempre lo persigue la polémica: durante la inauguración del 79 Congreso y Campeonato Nacional Charro, Gallardo causó gran indignación al hacer comentarios que fueron interpretados como apología de la violencia.

Habló sobre un hipotético escenario donde un amigo ayuda a otro a encubrir un asesinato, diciendo: “yo voy con la pala para enterrarle al cadáver, esos son los amigos chingones.” Y sí, él ha puesto en su círculo cercano a puro personaje de muy baja reputación, que no pasaría ni la más simple evaluación de control y confianza.

No se diga el fantasma de la Emperatriz Carlota, esposa de Maximiliano, después de un video que circuló en redes sociales, donde se observaba la silueta de una mujer desnuda en el Palacio de Gobierno. Fue una maniobra mediática, claro, para desviar la atención del desastre de administración que comanda el Pollo Gallardo.

Es supuestamente un hombre de izquierda, pero le propuso al Congreso local la pena de muerte para asesinos y la castración para violadores.

Los potosinos cuentan los días para que deje el gobierno el impresentable político; en Palacio Nacional también, porque ya no es posible tener entre sus filas a tan deleznable militante activo de la “Transformación”.

Irónicamente, en esta 14 entrega periodística de la #Ruta2027 podemos asegurar que la oposición no tiene posibilidades de ganar, a pesar del “gobernador más chafa” de la 4T. Es decir, en SLP no saben si reír o llorar, porque con esta pantomima de líder político, no podría el PRIAN arrebatarles el poder.

De acuerdo con la más completa y seria encuesta realizada hasta el momento, levantada por QM Estudios de Opinión, en alianza con el Heraldo Media Group, la suma de la intención de voto del PAN y el PRI solamente alcanzaría 22 puntos.

Este reportero le ha preguntado en cinco ocasiones, de manera directa y muy clara a Rosa Icela Rodríguez, si ella aspira a ser la candidata de la alianza Juntos Haremos Historia en SLP. Las cinco veces me ha contestado de manera amable, pero tajante, que no está en sus planes.

Ella aspira, claro, a concluir el sexenio como Jefa de Gabinete, pero no debemos descartar a su hermana, Rita Oralia Rodríguez Velázquez.

Lo más importante en todo esto es que no llegue por ningún motivo la senadora Ruth González Silva, esposa de Gallardo, quien, para estar casado con él, debe ser de la misma calaña.

En Morena no permitirán que llegue un recomendado del Pollo; esa es la instrucción de la Presidenta y que seguirá al pie de la letra Luisa Alcalde.

COLOFÓN:

+Todos hablan de una reforma electoral, pero aun nadie conoce la iniciativa.

+Tendría que ser una propuesta que satisfaga a todas las fuerzas electorales. Ahí está el problema.

+¿Más plurinominales o eliminarlos?

POR GUSTAVO RENTERÍA

COLABORADOR

GUSTAVO@GUSARTELECOM.COM.MX

X: @GUSTAVORENTERIA

EEZ