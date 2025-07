El futuro de México en el mundo

México se ubica en diversas estadísticas mundiales entre los números 11 y 15; por su tamaño, su demografía, su economía, por el perfil de su población, su vinculación internacional, en fin, un país más que mediano en el vértice de ser una gran potencia.

Factores como la educación, libertad de expresión, respeto a los derechos humanos y solidez del Estado de derecho bien pueden ser factores para escalar en potencial. La consolidación de nuestra economía pasa por incrementar los componentes propios de nuestra creatividad y elevar la competitividad, factores que requieren una fuerte inversión en educación y en generar un ambiente social propicio.

Otro elemento faltante y necesario tanto para ascender en la lista como incluso para tan solo consolidar nuestra situación actual es la inversión en defensa. Este tema es uno de los lugares más recónditos de nuestro escenario político y sin embargo está expansivamente presente en el ejercicio gubernamental. En el momento internacional actual cobra especial relevancia por al menos dos factores.

Estados Unidos señala a Europa de ser excesivamente dependientes de la sombrilla protectora de las FFAA americanas y con ello genera un subsidio indirecto a los países miembros de la OTAN por no tener que gastar en defensa; el hecho de que el gasto mexicano en ese sector sea tan bajo proporcionalmente corresponde a factores subjetivos como considerar que ante la gran potencia no tiene sentido gastar en armas, incluso, plantear un pacifismo a ultranza que nos ha permitido abstenernos de participar en grandes acciones internacionales.

Todo teórico que se precie de serlo en las relaciones internacionales hablará del sector militar como un factor determinante del Poder Nacional. De la proyección de ese poder depende, en buena medida, el lugar que una nación ocupa en el mundo, el peso y valor de sus posiciones políticas y la capacidad de influencia regional e incluso de negociaciones en general desde una mejor posición.

No es pues, poca cosa el llamado gasto militar sobre todo porque sus implicaciones son diversas; impulsor de investigación y desarrollo, empleador, posible exportador, participante en desarrollos multinacionales lo que supone acceso a nuevas tecnologías, en fin, muchas más circunstancias que la guerra.

Otro aspecto relevante es elevar el eventual costo de una agresión y como hemos visto estos meses, en la evaluación estratégica de Washington, agredir a México les es muy económico, pues nuestros factores de poder terminan por ser menores o de muy bajo costo para sus amenazas.

Tal vez como en la OTAN, México derivó elementos de su soberanía a Estados Unidos, no con la presencia militar y transferencias de equipo, como es el caso en Europa, pero sí en la comodidad de no invertir en nuestra propia defensa al nivel adecuado a la 11 ava economía del mundo. Por ejemplo, sin la Marina que demandan nuestros más de once mil kilómetros de litorales, difícilmente defenderemos recursos naturales y seremos vulnerables a actividades ilícitas en nuestras costas, frente que nos hace vulnerables al vecino inmediato.

Goldman Sachs prevé que de aquí a cincuenta años México seguirá aún con altibajos en el onceavo lugar de las economías mundiales, pero naciones de menor desarrollo al nuestro nos rebasaran para bienestar de sus poblaciones y el envejecimiento de las sociedades será en buena medida la razón de su declinación. Para América del Norte es un hecho que la integración económica seguirá siendo su factor de éxito hoy y de supervivencia mañana. Pero ese proceso requerirá mayor balance y cooperación entre sus partes, incluso para extender hacia el sur los beneficios de la vecindad. La consolidación de nuestros factores de poder es una tarea de esta generación…y de las futuras.

POR DAVID NÁJERA

EMBAJADOR DE MÉXICO. ACTUALMENTE PRESIDE LA ASOCIACIÓN DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO A.C.

WWW.ASEMEX.ORG

@ASEM_SR

