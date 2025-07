Cuidarte no es egoísmo, es un acto de salud mental

Hay momentos difíciles. La vida acelerada, las responsabilidades diarias, la lista interminable de tareas y esas emociones que callamos o guardamos para analizar después.

Días en los que tu cuerpo está presente, pero tu mente y tu energía ya no te acompañan. No te preocupes, nos pasa a todas y todos. Es importante tomarnos una pausa y hacernos una pregunta: ¿cuándo fue la última vez que te cuidaste de verdad?

Desde pequeños nos enseñaron a ser fuertes, a aguantar, a pensar primero en los demás y a no quejarnos. A veces, incluso sentimos culpa por necesitar un descanso, por decir: “no puedo” o “necesito ayuda”. Pocas veces nos cuidamos con la misma dedicación con la que cuidamos a otros. Y lo cierto es que, si tú no estás bien, es difícil estar bien para los demás. Así como te preocupas por quienes te rodean, también necesitas cuidarte a ti. Estar bien no sólo te ayuda a sentirte mejor, también te permite acompañar mejor a quienes te necesitan.

El autocuidado no es egoísmo, es una necesidad legítima y jamás una señal de debilidad. Cuidarte es una forma de respeto hacia ti, es honrar tu cuerpo, tus emociones y tu historia. Es reconocer tus necesidades, darte una pausa y atenderte como atenderías a alguien que quieres, porque tú también mereces ese cariño.

No se trata de grandes cambios ni soluciones mágicas, se trata de pequeñas acciones: descansar adecuadamente, comer saludablemente, moverte, hablar con alguien de confianza y respirar profundo en situaciones difíciles. También es llorar sin culpa, quedarse en silencio o reír sin prisa. Es aprender a poner límites, a decir “no” cuando sientes que ya no puedes con más. Es reconocer lo que sientes, sin juzgarte. No necesitas tener “todo bajo control”; el autocuidado es un proceso continuo. Habrá días fáciles y días difíciles, pero cada paso cuenta.

Estas acciones mejoran tu salud mental, tus relaciones, tu estado de ánimo y tu bienestar general. El autocuidado no es sólo para quienes tienen ansiedad, depresión u otros problemas de salud mental. Es para todas las personas, porque todas y todos merecemos sentirnos bien.

En el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sabemos que la salud mental es fundamental para el bienestar. Por eso creamos “Empieza por Ti”, una campaña dirigida a la población que promueve cinco prácticas clave, las cuales nombramos las piezas del autocuidado: alimentación saludable, actividad física y recreativa, relaciones sanas, higiene del sueño y acceso a la psicoterapia. Su objetivo es fortalecer la salud mental como parte de la vida cotidiana.

Además, contamos con atención psicológica en nuestras Unidades de Medicina Familiar para que sepas que no estás solo ni sola si alguna vez necesitas ayuda.

Tómate un momento, aunque sea pequeño. No tienes que hacerlo todo, pero sí puedes empezar por lo más importante: tú.

Y tú, ¿qué vas a hacer hoy para cuidar de tu salud mental?

Psic. Alejandra Díaz Moguel

Coordinación de Salud Mental y Adicciones del IMSS

EEZ