Ansiedad y trastorno de ansiedad

Comencemos diciendo que la ansiedad es una alarma que se activa para encender nuestro sistema de sobrevivencia y conservación al detectar una necesidad que requiere atención, y se apaga cuando dicha necesidad ha encontrado satisfacción, aunque dicha satisfacción sea a veces momentánea. Podemos decir entonces que un Trastorno de Ansiedad es la descompostura de dicha alarma, porque ha perdido su capacidad para encenderse y/o apagarse, y esto sucede por el uso desmedido o inapropiado.

Veámoslo con el siguiente ejemplo: imagina que estás descansando en un estado de pleno confort y que tu cerebro es una habitación de la casa, por lo que al estar en reposo se mantiene a oscuras. Estarás de acuerdo conmigo cuando digo que para lograr dormir necesitamos oscuridad, comparativamente como cuando no hay personas en una habitación y apagamos la luz para ahorrar energía.

Es por ello que, al surgir la necesidad de entrar a una habitación sin luz, lo primero que hacemos es activar el switch que enciende el foco que nos iluminará. En este punto podemos imaginar un momento en el que, estando en reposo, haya surgido alguna necesidad que activó nuestra alarma “Ansiedad”, con el fin de encender, alertar y preparar nuestro sistema de supervivencia y conservación.

Ahora bien, cuando digo sistema de supervivencia y conservación no me estoy refiriendo a situaciones de vida o muerte exclusivamente, sino a toda necesidad que percibe nuestro organismo, y que pueden ser necesidades externas o internas, agradables o desagradables, cotidianas o inesperadas, únicas e intensas y/o repetitivas.

Detengámonos un poco para conectar con las propias experiencias. Recuerda en este momento cómo se siente y reacciona tu organismo en el momento en que suena tu despertador para indicarte que es hora de prepararse para ir a la oficina o la escuela. Esto, después de una noche de descanso pleno; ahora piensa en una situación en donde hayas escuchado un fuerte y estruendoso sonido de manera inesperada. Seguramente notas las diferencias, ¿verdad?

Posiblemente en la primera situación, despiertas, respiras, estiras tu cuerpo, te levantas, te diriges al baño, comienzas a bañarte, piensas en la ropa que elegirás y en los pasos que darás para arreglarte y llegar a tiempo al trabajo y así, sin mayor problema, logras tus objetivos. En la segunda van a intervenir otros factores como tu estilo de reaccionar ante los eventos de la vida, y tiene que ver con tu personalidad kinestésica, emocional o racional.

En las dos situaciones se activó la alarma “Ansiedad” para encender nuestro sistema de supervivencia y conservación. Habrás logrado identificar que la presencia y función de ansiedad en nuestra vida cotidiana es casi imperceptible y que, sin embargo, ante situaciones inesperadas, dolorosas, frustrantes o sorpresivas, la presencia de ansiedad pone en juego nuestro temple, personalidad y capacidad adaptativa.

Las personas somos seres de hábitos, de ritmo o rutina. Salir del estado de confort nos genera incertidumbre y desconfianza, con lo que posiblemente experimentamos miedo, enojo u otra emoción, provocando que la ansiedad aumente su intensidad, mandando señales al cerebro, para que active a nuestro organismo para la acción.

Es muy importante, en este punto, reconocer que la elección de dicha acción dependerá de la manera personal de reaccionar a las señales de alerta que envía “Ansiedad”. Por ejemplo: una persona que basa sus reacciones a través de lo que percibe su área reptil o kinestésica, se levantará y correrá hacia la calle, tal vez empujando, tropezando, maldiciendo, etc. Mientras que una persona que se enfoca en la emocionalidad reaccionará posiblemente con miedo, que ya sea la deje paralizada dentro de un escondite del cual después no quiera salir, o que reaccione al impulso de lanzarse desde las alturas cegada por el miedo. Por último, está la persona que reacciona a partir de la información que recibe de su área neocórtex o racional, por lo que, en momentos de incertidumbre piensa en diferentes opciones, sin embargo, no atina a decidir qué hacer.

Es por lo anterior que te invito a conocer tus maneras habituales de reaccionar y también las no habituales, porque son en éstas en donde podemos desintegrar nuestro ser persona tripartita (cuerpo, mente y emoción), poniendo a prueba la personalidad en los momentos en que nos toca afrontar situaciones incómodas o de peligro, enfocándonos o ignorando información que recibimos a través de las diferentes áreas cerebrales, como observamos en el párrafo anterior.

Sugerencia: ante cada elección y decisión que necesites realizar, presta atención a la manera en la que reaccionas para comprender si estás captando o ignorando información que te provee alguna de las tres áreas cerebrales que nos ayudan a utilizar la inteligencia de manera integral. Recuerda: el área reptil nos ayuda a activar el cuerpo para hacer y decir; el área límbica aporta información emocional sobre la experiencia actual y pasada, mientras el área neocórtex nos ayuda a contemplar ventajas y desventajas de las decisiones considerando pasado, presente y futuro.

Ten presente: en momentos de incertidumbre, haz un alto, inhala y exhala, atiende y escucha a tu cuerpo, observa la emoción presente, enfoca y direcciona tus pensamientos, y elige tu mejor alternativa.

MARÍA ISABEL ROMERO LÓPEZ

MAESTRA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA INTEGRATIVA

EEZ