México en su encrucijada

México no tiene rumbo porque carece de un proyecto de nación. Da tumbos, todos los días, confirmando con ello que no tiene idea en qué dirección seguir. El partido oficial, Morena, no ofrece, ni le interesa ofrecer, un proyecto de nación. Lo que tiene es un proyecto de poder.

Todo lo que hace-militarización, reparto de dinero, control de jueces y fiscales, espionaje, reforma electoral, combate selectivo a criminales, persecución a opositores, censura a periodistas-es para retener el poder, pero no es un proyecto para que México sea más rico, igualitario, unido, articulado alrededor de valores de democracia y transparencia o respetado como nación. Debido a que su oferta de gobierno carece de estos criterios nacionales, es válido decir que carece de un proyecto de nación.

En cambio, sí tiene un proyecto político orientado únicamente a la consecución del poder. Su actividad como gobierno va dirigida exclusivamente a su perpetuación en el poder. Su proyecto de poder específico va orientado a retener el Congreso en el 2027 y volver a ganar la presidencia en el 2030. Nada más. Esa es la propuesta de futuro que ofrece Morena para México.

Dado que Morena carece de un proyecto de nación, y se dedica únicamente a consolidar su proyecto de poder, lleva a México por una carretera de alta velocidad que chocará inevitablemente contra el muro implacable de la realidad. Pero dada su ceguera sobre lo que no va con su ansia de poder, no ve el muro que tiene enfrente.

Por eso, cree que todo se olvidará si se puede aguantar 10 días para que se deje de hablar de Adán Augusto o de Hernán Bermúdez y el tufo de corrupción que los acompaña.

También cree que el mismo mecanismo de olvido ocurrirá con la guerra entre cárteles en Sinaloa, la corrupción de gobernadores o miembros del gabinete federal, la frivolidad y la corrupción de sus diputados y senadores, la maestra asesinada en Veracruz, la corrupción de los mandos militares, los negocios de los hijos de AMLO, la falta de medicamentos, el deterioro de la educación y el abandono escolar de millones de niñas y niños. La lista de carencias es interminable. Morena cree firmemente que nada de eso importa. Lo único importante es su proyecto de poder.

Como Morena ha perseguido exitosamente los objetivos de su proyecto de poder, piensa que esos mágicos 10 días diluyen sus penas y yerros. Y es cierto que le ha ido bien a Morena en el poder. Día tras día destruye, coloniza o retira el financiamiento de las instituciones que le dieron fuerza, solvencia y credibilidad al Estado mexicano. Pronto el Estado mexicano terminará en los huesos y entonces, y sólo entonces, el sueño de Morena de eternizarse en el poder y eliminar la insensata “alternancia política” se cumplirá felizmente.

Pero la realidad es terca y no afloja. Al gobierno de Morena se le está acabando el dinero y pronto no podrá sostener la actividad que cree indispensable para su supervivencia como partido en el poder. El dinero que saca todo el oxígeno a la viabilidad gubernamental tiene su origen en los compromisos heredados a Sheinbaum por el gobierno de López Obrador.

El presupuesto federal de México en 2025 es de 9,07 billones de pesos. La recaudación fiscal va ligeramente abajo de lo proyectado al inicio del año. Si el año cierra con un crecimiento del PIB en cero, el segundo semestre podría ver un colapso relevante de los ingresos del gobierno federal. Por lo pronto, los ingresos han sufrido una caída del 2% aproximadamente.

Al mismo tiempo, la deuda pública está creciendo en cerca de un billón de pesos para 2025 (14,3 billones en 2024 a 15,1 billones en 2025). La deuda representa el 15% del presupuesto total. Es decir, el gobierno de Sheinbaum está apostando al endeudamiento público para salvar a su gobierno. El aumento de la deuda se debe principalmente a los programas sociales, gastos fiscales y el déficit público. La deuda pública representa casi el 51% del PIB.

Mientras tanto, los programas sociales y pensiones representan el gasto del 31% del total del presupuesto público de 2025. El gasto en programas sociales y pensiones es de casi 3 billones de pesos.

El gasto en salud bajó en 2025 a 9,9% del presupuesto federal. El gasto en educación también bajó al 12,1% del presupuesto. La Seguridad bajó a 6,6%, con la salvedad de que el gasto de los militares sube cuando se incluye las obras de construcción en las que están involucrados (puertos, ferrocarriles, proyectos turísticos, etc.).

Para los proyectos “heredados” del sexenio anterior, el presupuesto adjudicado es el 4% de los 9 billones de pesos programados. Tren Maya, Dos Bocas, subsidios diversos a Pemex, AIFA y Mexicana de Aviación. Esto, aún sin los inevitables ajustes que se dan en el transcurso del año, ante eventualidades e imprevistos.

El peso de la deuda pública, los programas sociales, gastos fiscales y el déficit público arrinconan al presupuesto público, debido a que todos tienden a crecer en función de condiciones demográficas (prestaciones sociales) y del mercado (incertidumbre, inflación, aranceles, tasas de interés).

La economía debilitada es el talón de Aquiles de Sheinbaum. Junto al presupuesto precario, se suma la incertidumbre de la relación con Estados Unidos y las presiones inflacionarias internacionales. Los aranceles que amenaza Trump podrían imponerse, o no, el próximo viernes, 1 de agosto. Aunque ya hay aranceles impuestos: tomate, aluminio, acero. Toda la guerra económica ralentiza la economía nacional aún más de cómo está ahora. El sector privado toma una actitud expectante. No invierte hasta no saber el desenlace de las condiciones económicas y legales que norman las relaciones.

Incluso, la amenaza de una renegociación del T-MEC (Sheinbaum dice que no es una “renegociación”, sino un “ajuste”) implica una espera aún más larga, con lo cual algunas inversiones optarán por trasladarse a otros países.

Y finalmente, el elefante en la sala: el tema de la violencia criminal, los cárteles y la existencia de alianzas entre política y narcotraficantes. El mayor agravante a la situación económica del país es la relación entre políticos y narcotraficantes, aliados para defender el negocio. Es decir, el proyecto de poder.. Estados Unidos plantea la situación de México como una de seguridad nacional para ellos.

Por esa razón insisten en cortar ese cordón umbilical política-narcotráfico. Y claramente el gobierno de México se resiste por lo que esa ruptura implica para su proyecto político de continuidad en el poder. Si empieza a entregar morenistas involucrados en actividades de narcotráfico, y aparentemente existe una primera lista, el gobierno morenista se puede desmoronar inmediatamente.

Negarse a las presiones de Washington sobre la entrega de morenistas criminales es porque el proyecto de poder morenista va antes que nada. Esa es la encrucijada. Es el dilema existencial de México y de la Presidenta. Y ya está enfrente. No mañana, no en el futuro. Hoy.

POR RICARDO PASCOE

COLABORADOR

ricardopascoe@hotmail.com

@rpascoep

