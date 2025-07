El Chicharito, machismo y cancelación

Como muchos sabemos —pues fue tendencia durante varios días—, Javier “El Chicharito” Hernández subió a sus redes sociales algunas declaraciones machistas que levantaron ámpula en la opinión pública; tanto, que el tema llegó a la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum y el propio futbolista pidió disculpas.

Este nuevo episodio en redes sociales sirve para poner en la palestra pública el tema del machismo y el de la cultura de la cancelación. Lo primero que debo decir es que sostengo una lucha permanente contra el machismo —mi machismo— y rechazo la cultura de la cancelación.

Lucho contra el machismo porque soy un hombre de 55 años. Todos los días intento, a veces con éxito, a veces no, eliminar la cultura machista con la que fue educada mi generación. También rechazo la cultura de la cancelación, porque, desde una tendencia o moda, constituye una especie de muerte civil para varios personajes: a veces merecida, pero muchas veces inducida.

Javier “El Chicharito” Hernández es un futbolista que se encuentra en el ocaso de su carrera. Una carrera llena de claroscuros, pero consistente y significativa para el fútbol mexicano. Casi estoy seguro de que hizo estas declaraciones en una fase de transición, de jugador de fútbol a otra etapa de su vida profesional. Fue algo pensado para colocarse en el centro del debate, pero no midió las consecuencias.

Lo que me llama la atención no fue la beligerante reacción de grupos feministas ni de la propia autoridad, para su cancelación. El asunto toma su verdadera dimensión cuando se comparan las declaraciones de El Chicharito con el caso de Cuauhtémoc Blanco, otro exfutbolista y ahora diputado, que en semanas recientes estuvo en el ojo del huracán. A El Chicharito Hernández lo cancelaron por unas declaraciones en redes sociales; a Cuauhtémoc Blanco no lo desaforaron ante una denuncia formal de intento de violación. Simplemente lo arroparon.

Tampoco podemos omitir el hecho —evidente a simple vista— de que la legislación destinada a proteger a las mujeres por violencia política de género ha sido utilizada para intentar censurar la crítica y limitar la libertad de expresión, como son los recientes casos en Campeche, Sonora, Puebla o en el municipio de Acapulco.

La legislación con perspectiva de género se hizo para proteger a mujeres, niñas y adolescentes que son víctimas de la violencia, no para blindar de la crítica a destacadas integrantes de la élite política.

El cuerpo de la profesora jubilada y taxista Irma Hernández Cruz fue encontrado. Su asesinato nos duele e indigna. Muchos vimos el video donde ella, rodeada de hombres armados, pedía a sus compañeros pagar el derecho de piso a ese grupo criminal. Ese es el tipo de casos que deberían llamarnos a la acción y a la exigencia, no perdernos en cortinas de humo.

Eso pienso yo. ¿Usted qué opina?

La política es de bronce.

POR ONEL ORTIZ FRAGOSO

ANALISTA POLÍTICO

@ONELORTIZ

MAAZ