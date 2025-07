Des-unidos

La Franja de Gaza vive hoy una de las catástrofes humanitarias más graves del siglo XXI. Más allá de los titulares, las estadísticas y las cifras frías, lo que ocurre en ese pequeño territorio densamente poblado es una tragedia humana en cámara lenta: niños que mueren de desnutrición, hospitales colapsados, familias enteras sepultadas bajo los escombros.

La palabra “hambruna” ya no es una advertencia futura; es una realidad presente. Lo que comenzó como una ofensiva militar tras el ataque del 7 de octubre de 2023 ha evolucionado en una pesadilla prolongada donde la vida humana ha perdido su valor ante la maquinaria geopolítica.

¿Cómo se llegó a este punto? La historia no es nueva: décadas de ocupación, bloqueos, desplazamientos forzados, y una población civil atrapada entre la violencia de Hamas y el poder militar de Israel. El ataque de Hamas fue atroz y condenable, pero la respuesta israelí ha desbordado cualquier límite de proporcionalidad.

Más de un millón de desplazados, bombardeos sistemáticos sobre zonas residenciales y la destrucción de infraestructura básica como hospitales, plantas de agua y escuelas han convertido Gaza en una tierra inhabitable. El uso de la política como arma ha desembocado en una guerra contra lo humano, donde la supervivencia se convierte en resistencia.

En este contexto, la hambruna no es un efecto colateral, sino una estrategia de guerra. Organismos como la ONU y Médicos Sin Fronteras han alertado sobre la imposibilidad de distribuir ayuda humanitaria debido al asedio israelí y los ataques constantes.

La comunidad internacional ha fallado al permitir que esta catástrofe escale sin un alto al fuego efectivo y sin imponer consecuencias reales a quienes obstaculizan la ayuda. La política internacional ha sido, en muchos casos, cómplice por omisión o por alineamientos ideológicos que han ignorado el sufrimiento de los civiles.

México, por su parte, ha condenado formalmente el uso desproporcionado de la fuerza en Gaza, un gesto que si bien es correcto, resulta insuficiente ante la magnitud del horror. La tradición diplomática mexicana, alguna vez reconocida por su liderazgo en causas humanitarias y su independencia de grandes potencias, tiene hoy la oportunidad de hacer más: promover en foros multilaterales un cese al fuego inmediato, enviar ayuda humanitaria directa, convocar una cumbre de países latinoamericanos para exigir responsabilidad internacional. Quedarse en la condena simbólica es abdicar de una tradición moral que le ha dado prestigio al país en el pasado.

Además, esta crisis puede ser una llamada de atención para un sistema internacional cada vez más fragmentado. El conflicto en Gaza revela cómo los organismos multilaterales han sido debilitados por la polarización y la geopolítica de bloques. En un mundo dominado por narrativas opuestas —donde defender a civiles palestinos es automáticamente leído como un ataque a Israel, y viceversa—, urge recuperar la centralidad del derecho internacional humanitario. La defensa de los derechos humanos no puede ser selectiva ni condicional.

El caso de Gaza debería unir a la comunidad internacional en lo esencial: proteger la vida humana, garantizar el acceso a alimentos y medicinas, y exigir rendición de cuentas a todos los actores. No es ingenuo pedirlo, es necesario. La normalización del horror en Gaza abre la puerta a que se repita en otros lugares. El mundo ya no puede permitirse ser espectador pasivo de su propia deshumanización.

Hoy más que nunca, se necesita un esfuerzo colectivo que vaya más allá de los intereses de Estado. Se necesita una política que vuelva a mirar al ser humano como su centro, no como daño colateral. Los niños que mueren de hambre en Gaza no distinguen entre resoluciones de la ONU o comunicados diplomáticos: necesitan comida, paz y dignidad.

Si los gobiernos no pueden —o no quieren— actuar, que al menos la sociedad civil, los medios, las organizaciones y las voces independientes mantengan viva la exigencia de justicia. Porque cada día que pasa sin acción, es un día más que válida la impunidad y la indiferencia como norma global. Y ese es un precio que la humanidad no debería permitirse pagar.

POR: AZUL ETCHEVERRY

