¡Santa confusión, SAT!

Impositivas confusiones, las del SAT. Los avisos del Servicio de Administración Tributaria se enredaron y nos enredaron. No terminan de decir si el nuevo instrumento de información fiscal, conocido como Cédula de Datos Fiscales (CDF), sustituye, o se agrega, o es alternativo en cuanto a comprobante hacendario y de registro. Mala comunicación la de esa oficina de gobierno, empezando por la extraña redacción.

Lo de la CDF y la Constancia de Situación Fiscal (CSF) ya se convirtió en un merequetengue en redes sociales, en espacios informativos y en los propios procesos del Servicio Tributario. Tanto los negocios, como los servicios y profesionales, además del contribuyente primario mencionan la confusión que hay y el que no se entiende si se trata de instrumentos distintos o no. Si usted se siente confundido acerca de lo que hablo, no es culpa mía. Es precisamente a lo que me refiero está ocurriendo con los comprobantes de información fiscal del contribuyente.

Desafortunadamente el SAT sigue sin especificar a qué obedece la creación del CDF, si este instrumento y la CSF se utilizarán para procedimientos distintos. Y si las oficinas tributarias creen que lo están aclarando, se equivocan.

Es tal la confusión, que el propio SAT ya ha salido a decir en tres ocasiones que la Constancia de Situación Fiscal sigue vigente. Ese documento es el que muchos comercios, profesionistas y servicios nos piden, que al presentarlo, tenga una vigencia menor a tres meses. Es decir que se haya expedido con fecha de 90 días de antigüedad o menos. Esto último, la vigencia, según el SAT no es una exigencia de ellos. Que no es un requisito hacendario y que los locatarios y negocios NO tendrían porqué exigírsela a los contribuyentes como requisito para facturarles…

Sería formidable que Hacienda se lo hiciera saber a los comercios, hospitales, etcétera, porque hoy en día la piden y, de no presentarla, se niegan a expedirnos una factura con validez fiscal. En otras palabras, se hacen ‘guajes’ con el fisco y evaden impuestos. Y si no hay factura, como personas físicas no podemos mostrar ni que hemos pagado ni tampoco que hemos adquirido algo legalmente.

Por ende, el que se preste a confusión lo del uso y obligación de generar una CDF o una CSF o ambas, terminará afectando a Hacienda. Si expedirlas NO es un requisito de la autoridad, pues que el SAT se ponga las pilas para sancionar a los profesionistas o comerciantes que se la piden a los contribuyentes. Tan tan.

Desafortunadamente, en el Segundo Piso de la Transformación hablan de claridad, de simplificación, de procedimientos menos engorrosos, de digitalización, pero el asunto que hoy me ocupa abona a la confusión. Que emitan instrumentos y que no aclaren para qué son, resulta en un mal negocio para todos, comenzando por Hacienda. Y la razón es sencilla: a los contribuyentes nos fastidian los procesos engorrosos. En nombre de la recaudación, solicito que la comunicación y la tramitología sean más sencillas.

Sería importante que el SAT revise el cómo comunicar acerca de sus nuevos instrumentos y procesos con el objeto de maximizar su eficacia y correcto impacto, especialmente ahora que el uso de la e-firma en procesos del sistema financiero no da margen para el error.

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

COLABORADORA

VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM

MAAZ