Haruki Murakami & Makoto Wada: retratos de jazz

Traducido al español por Juan Francisco González Sánchez, a través de un camino construido con retratos, fotografías y letras, Retratos de Jazz, editado por Tusquets, rinde homenaje a referentes de la música sincopada.

Hace más de una década me acerqué a la obra de Haruki Murakami por medio de su célebre libro: “Tokio Blues, Noruwei no Mori”, publicado a finales de los años ochenta, el cual lo encumbró como un escritor de masas. Después de este encuentro le siguieron:

“Escucha la canción del viento”, “1Q84”, “Sputnik, mi amor”, “De qué hablo cuando hablo de correr”, “Al sur de la frontera, al oeste del sol” y “La muerte del comendador”. En su prosa continuamente noto rastros de su música predilecta, en especial de jazz. A título personal, su manera de narrar me incita a nunca perderle la pista.

Aunque “Retratos de jazz” ya había sido publicado tres décadas atrás en Japón, para el público hispanohablante resulta enriquecedor conocer los vínculos de Murakami con el género.

Esto se suscita mediante un correlato de ideas inspiradas en 55 obras del pintor Makoto Wada, exhibidas en los años noventa, que nos adentran a la colección de música del escritor compuesta, al día de hoy, por más de 10,000 títulos (gran parte de ellos resguardados en la biblioteca que lleva su nombre en la Universidad de Waseda).

El amor de Murakami por el jazz ha sido ampliamente documentado. A grandes rasgos cobra fuerza en 1974, junto a su esposa Yoko Takahashi, con quien fundó el club llamado “Peter Cat” en Kokubunji, Tokio, un espacio que se convirtió en un refugio para los amantes de la improvisación.

Dicha experiencia marcó profundamente la vida del autor y sembró las semillas de su sensibilidad artística, que más tarde trasladaría a sus novelas.

Aunque Murakami eventualmente dejó el club para dedicarse plenamente a la escritura, el jazz nunca dejó de ser una fuente de inspiración y consuelo en su vida.

Dejaré que el propio Murakami convide a leer sus retratos: “el proyecto que dio forma a este libro partió en primera instancia de Wada. Entre una enorme variedad de música de jazz, él eligió a los que iba a retratar y yo me adherí con posterioridad para ilustrar con palabras cada una de las figuras seleccionadas.

No hace falta decir que había sido un auténtico placer abordar el retrato de cada músico, y lo he hecho de la siguiente manera: busco entre mi colección de discos, exclusivamente compuesta por viejos vinilos, alguno que hace tiempo que no escucho, uno de Clifford Brown, por ejemplo; pongo el disco sobre el plato del tocadiscos y me acomodo en mi sillón para escucharlo, dejándome mecer por la música.

Finalizada la escucha, acudo a mi mesa de trabajo y garabateo unas primeras impresiones, paladeando todavía la música que acaba de fluir a través de unas viejas y enormes bocinas JBL, modelo Back Loaded Horn, que me han acompañado a lo largo de los últimos veinticinco años.

De hecho, el que no necesite trasladarme de la sala donde escucho música a ningún otro lugar para escribir ha supuesto una apreciable ventaja en la concepción y elaboración de este libro…”

Para conocer un poco más sobre Murakami consulten: https://harukimurakami.com/

¡Hasta la próxima jazzofilos!

POR PABLO IVÁN ARGÜELLO

COLABORADOR

@antropologojazz

MAAZ