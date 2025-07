El acceso a la justicia para la infancia debe ser intemporal

En términos generales nos han enseñado que tanto los delitos como las responsabilidades civiles tienen una vigencia para ejercerlos, lo que garantiza la certeza jurídica y que las obligaciones no se mantengan indefinidamente, es decir, pueden prescribir y quedar sin efectos.

También, hemos escuchado de la irretroactividad de la ley, que se refiere a que si se realizan actos jurídicos en una determinada fecha y, posterior a ella, salen nuevas normas jurídicas, estas no se aplicarán a esos actos anteriores, sobre todo si perjudican.

Pues bien, estas dos instituciones, la prescripción negativa (donde te liberas de obligaciones) en el primer caso y la irretroactividad, en el segundo, han generado un debate en cuanto a su aplicación cuando se trata de delitos sexuales cometidos en contra de niñas, niños y adolescentes.

Es decir, conforme a las instituciones tradicionales se ha considerado que, por un lado, si una persona que no ha alcanzado la mayoría de edad sufre violencia y no denuncia durante cierto tiempo, el delito prescribe y, por otro, que si un delincuente violenta en determinada fecha y después salen leyes que benefician a la infancia, ya no le aplicarán por el principio de irretroactividad.

Un caso práctico, terrible, pero práctico, sería que un adulto violente a un niño o niña, no se denuncia y, pasados los años, cuando logra asimilar e interiorizar el hecho, decide hacerlo, entonces, el delincuente argumenta que el delito y la reclamación de indemnización ya prescribieron y que las leyes actuales de protección a la infancia no pueden ser retroactivas.

Veamos que ha pasado al día de hoy.

1. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de 2014 establece que no podrá declararse la caducidad ni la prescripción en perjuico de la infancia y adolescencia.

2. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha emitido criterios recientes señalando que en delitos sexuales cometidos en contra de la infancia, aplicar la imprescriptibilidad de esos delitos contenido en la Ley General mencionada, no vulnera el principio de no retroactividad. Es decir, estos delitos no prescriben.

3. Asimismo, la SCJN ha establecido que el derecho a reclamar responsabilidad civil por actos de violencia sexual sufridos durante la niñez o la adolescencia es imprescriptible.

¿Por qué la SCJN está rompiendo con el criterio tradicional? Considera que en estos casos los plazos de ley se convierten en una barrera al acceso a la justicia y justa indemnización, ya que las víctimas tienen derecho al tiempo necesario “para comprender, asimiliar y verbalizar su experiencia, compartirla y eventualmente, cuando estén en condiciones de hacerlo, poder denunciar a los que les violentaron”.

Entonces, como un avance en la protección de los derechos de la infancia, podemos decir que los actos de violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes no prescriben y que, en estos casos, las nuevas leyes que beneficien a la niñez sí se pueden aplicar retroactivamente.

POR JOSÉ LUIS AYOUB

COLABORADOR

contacto@joseluisayoub.com

@jlayoub

MAAZ