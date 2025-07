Sheffler y Alcaraz: ganar no lo es todo

¿Qué tienen en común Scottie Scheffler y Carlos Alcaraz? Además de ser dos de los atletas más destacados en sus respectivas disciplinas, ambos afirman que su principal motivación en la vida no se reduce a alcanzar la excelencia ni a construir un legado deportivo que supere al de sus predecesores. En pocas palabras, ser el mejor de todos los tiempos parece no preocuparles ni ocuparles demasiado.

Eso no significa que no entrenen ni se sometan a la exigencia propia del alto nivel competitivo en el que se encuentran; más bien, indica que el paradigma del deportista obsesivo, que se priva de todo y antepone la profesión a las demás dimensiones de su vida —porque se le reconoce como alguien que pertenece a algo más grande que él— está siendo sustituido por un nuevo modelo de atleta, uno que busca alcanzar estabilidad e integralidad en su vida más allá de los éxitos profesionales.

El histórico triunfo de Alcaraz ante Jannik Sinner en Roland Garros emocionó y cautivó al mundo del tenis. Con su estilo aguerrido y sus diversos golpes espectaculares, venció a quien parece ser el jugador con mayor estabilidad y solidez de este deporte. Luego de su victoria, el español disfrutó de festejos en Ibiza rodeado de amigos y familiares. Como él mismo ha declarado en la serie documental de Netflix A mi manera, no está dispuesto a renunciar a su vida social por las expectativas que lo persiguen en la constante comparación con Rafael Nadal, demostrando así que muchos deportistas anteponen su desarrollo personal en todos los ámbitos de su vida al sacrificio perpetuo e inhumano al que nos tenían acostumbrados figuras como Djokovic o Cristiano Ronaldo.

Por su parte, el triunfo del estadounidense en el British Open nos regaló una imagen para el recuerdo del golf: su hijo pequeño corrió hacia él, quien sostenía el trofeo en medio del green, y al intentar abrazarlo con rapidez, tropezó en el campo. Su padre se acercó a él para abrazarlo, dejando el trofeo de lado. El mejor golfista del momento había declarado previamente que alcanzar el número uno del mundo y conseguir títulos importantes no lo habían cambiado en absoluto. En una conferencia de prensa se preguntó: “¿Y todo esto, para qué?”, cuestionando el verdadero sentido de la existencia.

Trabajaron duro toda su vida para estar en la élite, pero, una vez alcanzada, se dan cuenta de que su profesión no lo es todo. Scheffler ha dicho que le interesa más ser un mejor padre de familia que acumular títulos. Alcaraz ha reiterado que pasar tiempo con sus amigos y familia no está en discusión, y que no renunciará a ello en nombre del tenis ni de su legado.

Como ellos, millones de jóvenes han exigido mejores condiciones laborales y mayores libertades para desarrollar su vida personal. Antes, las empresas se caracterizaban por jornadas intensas y una competencia constante entre empleados sometidos a una carrera de ratas: aquel que diera mejores resultados y mostrara una ciega lealtad a la empresa tenía posibilidades de escalar. Hoy, pocos están dispuestos a trabajar bajo ese modelo vertical de autoridad y exigencia total a cambio de renunciar a su vida social, deportiva o a sus pasatiempos. Si no se les permite dedicarse a otras cuestiones, los trabajadores de las nuevas generaciones simplemente renuncian a ese empleo.

Un nuevo paradigma ha nacido: la estabilidad, la salud física y mental han tomado un lugar primordial en los intereses de las personas. El trabajo ya no es lo único ni lo primero a considerar. Se adoptan principios distintos que cambian por completo las dinámicas laborales. Algunos los acusan de frágiles, grises o flojos, pero en el fondo lo que ha triunfado es la conciencia de que la vida contiene diversas dimensiones importantes más allá de los resultados económicos o deportivos. Las personas están inquietas por forjarse en la integralidad y crecer constantemente en diferentes ámbitos relevantes. Podrán decir que son más débiles, pero ellos pueden reclamar que son más libres.