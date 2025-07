Mundial 2026, buffet de discriminación

A menos de 325 días para que arranque el Mundial de la FIFA en México, Estados Unidos y Canadá, la fiesta del fútbol comienza a cocinarse, pero el olor que despide la cocina no es del todo agradable, de hecho, pareciera que hay algo que amenaza con echar a perder el resto.

Aunque oficialmente seguimos hablando de una celebración deportiva sin precedentes, con tres países sede, infraestructuras renovadas y promesas de turismo masivo, lo cierto es que los ingredientes que se están poniendo sobre la mesa —los platillos de este gran buffet— nos invitan a reflexionar antes de brindar.

Esta semana, el nombre de Javier “Chicharito” Hernández volvió a ser tendencia. No por un gol, de hecho, hace tiempo que no se habla de eso, tampoco fue por un regreso heroico a la selección mexicana, sino por los comentarios que compartió en sus redes sociales.

Opiniones que, más allá del debate que puedan generar, reflejan una fractura mucho más profunda: el machismo y la xenofobia siguen siendo parte del discurso, donde forma y fondo siguen intactos, incluso entre quienes deberían representar lo mejor del deporte nacional, máxime, en “el equipo de los mexicanos”. Cuesta entender cómo figuras que han sido portavoces de campañas de integración, respeto y juego limpio terminan sembrando precisamente lo contrario.

En paralelo, en las calles de la capital mexicana, las protestas contra la gentrificación acaban de vivir su segundo episodio. Y van por una tercera marcha. Aunque muchos intenten minimizar estas movilizaciones como simples berrinches en contra de la llegada de extranjeros, lo que prevalece es una denuncia clara: el desplazamiento de comunidades enteras, el aumento en los precios, los malos tratos, y la apropiación cultural disfrazada de “reinvención urbana”.

Este malestar, inevitablemente, terminará explotando en plena Copa del Mundo si no se atiende con seriedad. No se trata de frenar el turismo -por el contrario-, sino de repensar la forma en la que se le da la bienvenida al otro, siempre teniendo en cuenta que no todas las personas cuentan con los medios para desplazarse y que hay familias enteras que no perciben precisamente el lado cool de los menús de los restaurantes en inglés, clases de yoga exclusivamente para “expats” (gente que vive fuera de su país de origen) cuya lengua materna es el inglés.

En Estados Unidos, la situación es aún más cruda. Las recientes políticas migratorias promovidas durante la administración del presidente Trump, amenazan con ensombrecer aún más la Copa. Nuevos pagos, requisitos y restricciones se han propuesto para quienes deseen ingresar al vecino país del norte, afectando directamente a miles de aficionados -latinos en su mayoría, como suele ser en cada mundial— que planeaban asistir al evento.

La retórica antiinmigrante ya no es solo campaña: es acción, es ley. Y es un mensaje claro de que, mientras se abren los estadios, se cierran las fronteras. El racismo y la discriminación lamentablemente no son asuntos ajenos al deporte.

Por otro lado, en un hecho digno de reconocerse, loable por naturaleza, esta semana también fuimos testigos de lo que significa la palabra “respeto” en su máxima expresión.

La despedida de Dustin Poirier en su combate ante Max Holloway fue más que una pelea.

Fue un acto de honor, de dignidad, de compañerismo. En tiempos donde el insulto fácil se ha vuelto norma y la intolerancia una acción rentable en redes sociales, ver a dos atletas entregarse por completo al deporte y abrazarse al final como hermanos, nos recuerda que el verdadero profesional no solo gana títulos, también sabe perder con clase.

Y quizá esa sea la lección más urgente para quienes tienen en sus manos la organización del Mundial 2026. Porque sí, vamos a tener partidos espectaculares, estadios repletos, y millones de ojos en la pantalla. Pero también tendremos calles llenas de contrastes. Migrantes detenidos en aeropuertos. Aficiones segregadas y dejadas a su suerte convirtiéndose en una verdad incómoda.

Hablar de fútbol no es, ni debería ser hablar solo de goles. Es hablar de los contextos que lo rodea. De los discursos que lo alimenta. De las personas que lo viven. A medida que el Mundial se acerca, también crece la necesidad de exigir que este evento no solo sea una vitrina para el negocio, sino un espejo donde todos, organizaciones, gobiernos, anfitriones, jugadores, autoridades y aficionados, podamos vernos con honestidad. Y claramente comenzar a corregir.

La fiesta más grande del fútbol no puede celebrarse si hay quienes, por su color de piel, género, acento o pasaporte, no están invitados a la mesa. La intolerancia no nos puede adelantar en el marcador. ¿Cuál será el legado de este mundial?

Te leo.

