La fuerza de un movimiento que se organiza desde abajo

El Consejo Nacional de Morena es la convocatoria de todos los liderazgos que sostienen al partido en el territorio: nuestras y nuestros consejeros nacionales —los más votados por la militancia—, presidentes, secretarias generales y responsables de organización de los Comités Ejecutivos Estatales, nuestras gobernadoras y gobernadores surgidos de la 4T, y el Comité Ejecutivo Nacional. Esta VIII Sesión Extraordinaria también convocó a nuestras legisladoras y legisladores. Todas y todos reunidos para responder una pregunta de fondo: ¿cómo garantizamos que Morena siga siendo un partido del pueblo, por el pueblo y para el pueblo?

La respuesta fue clara: con organización territorial, identidad política y disciplina ética. Por eso se aprobaron cuatro acuerdos fundamentales que devuelven el protagonismo a las bases y apuntalan el segundo piso de la transformación.

El primero y más poderoso: el Plan Organizativo de Comités Seccionales. Morena ya tiene más de siete millones de afiliados. Ahora vamos por 71 mil 541 comités en cada rincón del país, no como estructura vacía, sino como células vivas del poder popular. Cada comité estará conformado por al menos cinco personas, con un Coordinador Territorial y una o un mentor que acompañe su trabajo. Sus tareas: promover la participación activa en su comunidad, difundir los logros y principios de la 4T, repartir el periódico Regeneración, impulsar la afiliación, promoción y defensa del voto, y ser parte de los procesos internos del partido. De agosto a enero de 2025, se realizarán entre seis mil y seis mil quinientas asambleas seccionales cada domingo. No es movilización: es organización. No es rutina: es mística.

El segundo acuerdo es el Plan Municipalista. Su objetivo es dotar a los gobiernos locales de Morena de herramientas reales para ejercer el poder con valores, identidad y proyecto. Pero también es una ruptura histórica con la “ley de Herodes”, esa vieja práctica priista y panista donde los presidentes municipales se servían con cuchara grande a costa del pueblo. Morena pone fin a las alcaldías como botín: gobernar con principios, rendición de cuentas y políticas públicas compartidas será la nueva normalidad. No más islas del proyecto ni ocurrencias personales.

Tercero: se creó la Comisión Evaluadora de Incorporaciones, integrada por Luisa María Alcalde, Carolina Rangel, Alfonso Durazo, Epigmenio Ibarra y Armando Bartra. Esta Comisión —producto directo de la primera gira nacional—, investigará a quienes busquen sumarse a Morena y pondrá límites al oportunismo. Somos un partido de puertas abiertas al pueblo, sí, pero no una alfombra roja para quienes usaron el poder para corromper.

Y cuarto: se conformó el Consejo Consultivo Nacional, integrado por personas destacadas del ámbito académico, científico, cultural y empresarial. No sustituye a la militancia: la acompaña con pensamiento estratégico y mirada de largo aliento.

Morena hoy crece y se fortalece. Porque la responsabilidad histórica que nos toca es convertir la fuerza electoral de 2024 en un poder popular duradero. Para que la transformación siga, con el pueblo al centro y el horizonte claro: justicia, dignidad y democracia real para todas y todos.

