“España, ¿nueva voz del Sur Global?”

En un contexto global carente de gobernanza digital y transparencia algorítmica se celebró la cumbre “Democracia Siempre”, el pasado 21 de julio en Santiago de Chile.

Esta no fue simplemente una reunión de líderes progresistas con vocación iberoamericana, fue, ante todo, una señal política en un momento en que el orden geopolítico se reconfigura.

En medio del ascenso de nuevas potencias, del declive de los equilibrios multilaterales tradicionales y del avance global de la ultraderecha, cinco presidentes: Boric, Lula da Silva, Petro, Orsi y Sánchez, buscaron dar forma a un eje alternativo.

Pero más allá del contenido de la declaración conjunta contra la desinformación y el discurso del odio, el evento debe leerse como parte de un esfuerzo más profundo: el intento de Pedro Sánchez de proyectar a España como una potencia mediadora, con liderazgo ético y estratégico, desde el sur de Europa hacia el mundo iberoamericano.

El actual tablero geopolítico marcado por la rivalidad entre China y Estados Unidos, una Rusia agresiva y un Sur Global que refleja las desigualdades históricas, las aspiraciones de cambio y la búsqueda de un nuevo orden mundial más justo y equitativo, ha abierto espacios para actores intermedios. España, sin el peso económico de Alemania ni la influencia política de Francia, está intentando ocupar ese vacío con una propuesta: convertirse en un puente atlántico, en un articulador entre democracias iberoamericanas y europeas, en especial aquellas que resisten la ola reaccionaria.

Esta vocación no es nueva, pero se ha intensificado bajo el gobierno de Sánchez. Su activismo internacional, desde la Cumbre UE-CELAC en 2023 hasta su rol destacado en foros como Davos y la ONU, busca construir una identidad externa más ambiciosa para España: un país que no solo pertenece a Europa, sino que habla desde el sur, con compromiso climático y una defensa militante de la democracia liberal.

El problema es que esta apuesta enfrenta límites estructurales y resistencias políticas. Dentro de la UE, España aún es vista como un actor de segundo orden. Su capacidad de imponer agenda es limitada frente a las potencias del norte. En América Latina, por otra parte, persisten desconfianzas históricas que dificultan un liderazgo real.

La cumbre de Santiago lo mostró con claridad: la ausencia de México, uno de los pilares geopolíticos de América Latina, fue significativa. Ya sea por desinterés, cálculo político o una visión más nacionalista de la diplomacia mexicana, la decisión de no participar demuestra que el progresismo regional no es un bloque coherente, y que no todos aceptan el liderazgo moral de España o Chile en estas causas.

No obstante, la apuesta no es irrelevante. En un contexto donde la democracia enfrenta amenazas híbridas desde la desinformación algorítmica hasta los golpes institucionales, construir coaliciones progresistas transatlánticas puede ser una herramienta de contención, y también de propuesta.

España, con su doble anclaje, europeo y latinoamericano, está en posición de facilitar agendas compartidas en derechos digitales, gobernanza ambiental y cooperación educativa. Pero, para que ese rol sea creíble no basta con discursos.

Se necesita institucionalidad: foros permanentes, mecanismos de inversión, regulaciones comunes; de lo contrario, España corre el riesgo de ser percibida como una potencia bien intencionada pero retóricamente inflada.

El próximo paso la tercera cumbre en 2026, que se celebrará en territorio español, será la verdadera prueba: si logra atraer a México, sostener la agenda digital y consolidar alianzas multipartidarias, entonces Sánchez podrá decir que España ya no sólo mira a Europa, sino que también habla por el Sur Global.

POR MÓNICA LABORDA SÁNCHEZ

COLABORADORA

@molaborda

EEZ