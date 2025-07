SLP sin agua… y la poca que hay, ¡cara!

San Luis Potosí capital lleva casi dos semanas sin agua potable en más de 50 colonias. A la escasez se suma el alto costo: hasta 800 pesos por una pipa privada que apenas alcanza para tres días de consumo básico. Mientras tanto, el gobernador Ricardo Gallardo y el alcalde Enrique Galindo se confrontan una vez más, sin atender la emergencia.

Uno, desde la Comisión Estatal del Agua (CEA), sostiene el contrato con la empresa española Aquos El Realito S.A. de C.V.; el otro, como presidente de la Junta de Gobierno del Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Interapas), reclama opacidad en dicho contrato e ineptitud. Pero la realidad es que ninguno de los dos ha podido garantizar un servicio elemental a los más de 845 mil habitantes de la ciudad.

El acueducto El Realito, concesionado en 2009 bajo un esquema de asociación público-privada, le cuesta al estado 9.49 pesos por metro cúbico. El monto se paga puntualmente a través de fideicomisos con recursos públicos, aunque el agua no llegue. Interapas reporta pagos mensuales de hasta 10 millones de pesos, mientras Aquos acumula más de 200 millones en sanciones pendientes por fallas constantes. La empresa -filial de la española Aqualia FCC, con participación de ICA y Mitsui- no ha dado la cara.

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó el contrato como “un abuso” y anunció que ya se revisa su cancelación junto con Conagua y Banobras. El proyecto de la presa Las Escobas se perfila como el nuevo plan hídrico, pero está en etapa preliminar. Hoy, lo cierto es que los potosinos siguen cargando cubetas, contratando pipas y pagando caro por un derecho básico. El agua no llega, las autoridades no se hacen responsables y la ciudad entera -otra vez- es rehén de la negligencia y del negocio.

***

COORDINACIONES MORENISTAS COLAPSADAS… Y LEGISLADORES DE VACACIONES

El zacatecano Ricardo Monreal mintió a su partido, a su bancada y a quienes aún creen en él. Negó en una carta que estuviera en Madrid. Pero una imagen vale más que mil palabras: fue fotografiado en un restaurante de lujo, y se vio obligado a salir a justificarse y decir que todo lo pagó de su bolsa. Pero en Morena, el problema no es el ticket, sino el símbolo.

Desde Palacio Nacional, le recordaron que “el poder se ejerce con humildad”. Y aunque ya no es el operador político de otros años, Monreal sigue coordinando la bancada de Morena en San Lázaro, aunque sus compañeros de bancada me dicen que su liderazgo ya no une y que su palabra ya no pesa.

A esa crisis se suma la del Senado, donde el coordinador Adán Augusto López atraviesa un momento igual de incómodo. Su grupo político quedó tocado tras la polémica desatada por su exsecretario de Seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena. No es un caso menor: es el estado natal del expresidente López Obrador y cuna simbólica de Morena.

Aunque Adán Augusto niega estar debilitado, lo cierto es que el respaldo interno se diluye. Ambos liderazgos -Monreal y Adán Augusto- llegan erosionados a la antesala del 1 de septiembre, cuando arranca el nuevo periodo legislativo. Y con ello, al interior de los grupos parlamentarios se abre la disputa por el control de las coordinaciones. Todo apunta a que no será una renovación ordenada, sino una lucha interna con fracturas expuestas.

Y hablando de legisladores morenistas de “primera clase”, el que reapareció en plena dolce vita fue el senador veracruzano Miguel Ángel Yunes, vinculado a la bancada de Morena aunque no milita formalmente en el partido. Fue grabado en el exclusivo club de playa Conca del Sogno, en Italia, brindando con champagne y comiendo langosta valuada en más de dos mil euros.

Así que mientras las bancadas se tambalean, hay quienes parecen más ocupados en presumir privilegios que en construir acuerdos. Viajan lejos, muy lejos… justo cuando su desconexión con el país se vuelve más evidente.

Nos vemos a las 8 por el 8

POR SOFÍA GARCÍA

COLABORADORA

@SofiGarciaMX

MAAZ