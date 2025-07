Consejo presidencial a Monreal

Otra llamada de atención de la presidenta Claudia Sheinbaum se llevó el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, quien anda paseando en España disfrutando de fabadas, ibéricos y demás delicias peninsulares y mediterráneas. La mandataria apoyó su derecho a vacacionar, pero le recordó que “el poder se ejerce con humildad..., para todos los que son parte de la Cuarta Transformación y los que no, siempre”. Le recordó que el pueblo “nos evalúa”.

Abren trámite el 16 de octubre

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que a partir del 16 de octubre de este año adultos y menores de edad, de manera voluntaria y sin costo, podrán tramitar la CURP biométrica. Para ello hay dos modalidades: tramitarla directamente en las oficinas del Renapo o a alguna de los 145 módulos en el país, o hacerlo en línea.

La dolce vita

Hablando de políticos vacacionistas, la familia Yunes goza de lo lindo en Capri, Italia. En redes sociales se ventiló un video en el que se ve a Miguel Ángel Yunes Linares, suplente de su hijo, el senador, Miguel Yunes Márquez, en el club de playa Conca del Sogno, con su familia. Dicen que pidió langosta y una botella de dos mil euros.

Cambia tribuna por redes

No asistió a la sesión de la Comisión Permanente, pero el jefe de la bancada del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, se asomó en redes sociales para acusar al presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, de impedir el debate sobre los nexos de morenistas con el crimen. No dijo nombres y tampoco explicó por qué no asistió.

Las prioridades de Noroña

Un minuto de aplausos rindió la Comisión Permanente del Congreso de la Unión… al fallecido rockstar inglés Ozzy Osbourne. El presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, pidió la ovación de pie, pero aclaró que fue a solicitud del diputado de Morena Sergio Gutiérrez Luna. Total, en México todo va requetebién.

Corrige TEPJF al PRI

Recibió el PRI un revés del Tribunal Electoral, presidido por Mónica Soto. El organismo determinó anular la expulsión de Enrique Ochoa, por manifestar su desacuerdo con la reelección de su dirigente Alejandro Moreno. Todos los magistrados coincidieron en que el político afectado ejerció su derecho a la libertad de expresión.

Abelina, como dato protegido

En más casos de abuso de autoridad, la alcaldesa de Acapulco, Abelina López, denunció al portal de noticias Acapulco Trends, por documentar un desvío de $898 millones en su gestión. Además, el medio acusó que el Tribunal Electoral de Guerrero, presidido por Delia Eugenio, los obliga a disculparse con Abelina durante 15 días.

