¿Puede México aspirar a un plan como el 3-8-20 de China?

En el contexto de las transformaciones económicas globales, la experiencia china continúa generando asombro e interés por su capacidad de planificación, continuidad y ejecución estratégica.

El llamado Plan 3-8-20, una visión de desarrollo impulsada por Xi Jinping desde principios de los años noventa, cuando era un funcionario local en la provincia de Fujian. Este plan, que se extendió entre 1992 y 2010, trazó tres metas claras: 3 años para establecer las bases del desarrollo económico; 8 años para elevar las condiciones de vida al nivel de las ciudades más avanzadas de China; 20 años para alcanzar un desarrollo similar al de las ciudades más modernas de Asia.

El plan no fue solo una proyección teórica, sino de un proyecto aplicado, concreto, con metas específicas por regiones, sectores y etapas. El desarrollo del área de Xiamen, una de las cuatro zonas económicas especiales definidas desde 1980 por Deng Xiaoping, fue clave para materializarlo.

Xi Jinping pasó 16 años y medio en la región de Fuzhou y Xiamen, donde implementó políticas que combinaban inversión pública, capital privado nacional e inversión de ultramar. En 1985, siendo subalcalde de Xiamen, participó en el diseño de un plan estratégico de desarrollo de 15 años (1985–2000) que estableció un sistema financiero híbrido (público-privado) y permitió el nacimiento de instituciones clave como Xiamen Airlines, un símbolo de la internacionalización de la zona.

Su enfoque era profundamente pragmático: conocer a la masa, no imponer desde arriba. Escuchar a la ciudadanía para entender las necesidades reales. Y sobre todo, asumir que ser funcionario no era una vía de enriquecimiento personal, sino una responsabilidad pública de transformación.

Mientras tanto, México enfrenta retos estructurales que no son nuevos: desigualdad persistente, pobreza crónica, crecimiento económico estancado, una economía informal que representa más de 50?% del empleo y una desconexión histórica entre política pública, planeación de largo plazo y educación. A diferencia del modelo chino, México carece de una estrategia nacional de desarrollo que trascienda sexenios.

La discontinuidad de políticas, los cambios de visión cada seis años y la falta de inversión sostenida en ciencia, tecnología e infraestructura limitan la posibilidad de construir un plan al estilo 3-8-20. Pero no todo está perdido. México aún cuenta con ventajas estratégicas: su cercanía geográfica a Estados Unidos, su riqueza natural, su juventud demográfica y su potencial logístico en el contexto del nearshoring. Lo que falta es una visión de largo aliento, integral y realista, que no dependa del humor político, sino de un consenso técnico, académico y social.

Una diferencia fundamental entre el modelo chino y el mexicano ha sido el rol de la educación: China invirtió fuertemente en formación técnica, investigación aplicada y disciplina organizacional; en México la educación pública ha sido históricamente subfinanciada y desvinculada del aparato productivo.

El modelo chino promovió el conocimiento local, la transferencia tecnológica y la creación de capacidades en los gobiernos locales, donde funcionarios como Xi se formaron no solo administrativamente, sino también en el contacto directo con la ciudadanía y en la ejecución de proyectos estructurales.

México no debe ni puede copiar a China. Son realidades históricas, políticas y culturales distintas. Pero sí puede aprender, inspirarse en la lógica del diagnóstico profundo, la planificación a largo plazo, la disciplina institucional, la continuidad en el tiempo y el vínculo claro entre educación, infraestructura e inversión productiva.

Si México quiere un futuro más justo, más moderno y más competitivo, no basta con administrar lo inmediato. Es hora de pensar en décadas, no en sexenios. De formar cuadros con vocación pública, no con ambiciones personales. De invertir en conocimiento y no sólo en coyunturas.

China no se hizo potencia en una noche. Pero lo logró porque tuvo un rumbo claro. México necesita encontrar el suyo.

POR ADOLFO LABORDE

COLABORADOR

@ADOLFOLABORDE71

