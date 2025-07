Plata, Nubank y Revolut mejor pertrechados frente al FinCEN

EN LA LISTA para funcionar como bancos existen tres entidades que lograron obtener licencia de banca múltiple, y ya se encuentran en el proceso del inicio de sus operaciones: Revolut, Plata y Nubank, en orden de aprobación.

Andrea Gacki y Scott Bessent.

(Créditos: El Heraldo de México)

Luego de la intervención de Intercam, CI Banco y Vector, se asegura que el regulador, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que preside Jesús de la Fuente, ha endurecido controles y supervisión.

Jesús de la Fuente. (Créditos: El Heraldo de México)

Lógico, en el contexto de los requerimientos formulados por el Tesoro de Estados Unidos, que comanda Scott Bessent, a través de la Red de Control de Delitos Financieros, el FinCEN de Andrea Gacki.

Pero en ese contexto, considerar que un banco nuevo debe ser sujeto a medidas adicionales, equivale a afirmar que el marco actual no es suficiente, ni para los bancos vigentes ni para los nuevos entrantes.

Más allá de los requisitos normativos, el verdadero diferenciador está en los procesos de conocimiento del cliente (“Know Your Client” o KYC por sus siglas en inglés).

Toda institución, digital o tradicional, debe fortalecer su modelo de identificación y conocimiento de clientes, un conjunto de mecanismos que permiten verificar la identidad del usuario y conocer su comportamiento transaccional para mitigar a tiempo cualquier práctica que atente contra la normativa.

En este sentido, llama la atención el caso innovador de Banco Plata que combina lo digital con lo presencial. A pesar de que promete operar como 100% digital, hace la verificación del cliente en persona y a domicilio.

Neri Tollardo. (Créditos: El Heraldo de México)

La empresa que dirige Neri Tollardo cuenta con, al menos, 600 ejecutivos de cuenta, a quienes llama embajadores, y quienes están capacitados para hacer la verificación en persona.

Se apoyan en una plataforma desarrollada exclusivamente para ellos, con la cual, incluso, documentan el proceso e implementan tecnología para aprender de cada caso.

Además de cumplir con los estándares mínimos regulatorios contra el lavado de dinero, Plata está implementando tecnología para monitoreo y detección oportuna de posibles operaciones inusuales.

Así, los nuevos actores digitales tienen la capacidad de implementar tecnología para identificar perfecto a clientes, clasificarlos adecuadamente con un grado de riesgo y monitorearlos de manera oportuna.

Robustecer la identificación de los clientes adhiere una capa adicional de tranquilidad, además de que el ofrecimiento de productos digitales ayuda a reducir el uso de efectivo en un mercado que ha permanecido desatendido por la banca tradicional.

Suma el hecho de que tanto Nubank de David Velez, Revolut de Nikolái Storonski, así como Plata tienen su enfoque en el crédito al consumo y no en créditos comerciales, como los que están en la mira del FinCEN. Nikolái Storonski. (Créditos: El Heraldo de México)

¿SE ACUERDA CUANDO Andrés Manuel López Obrador se ufanaba de que cuando acabara su sexenio se jubilaría Carlos Slim Helú? “Él quiere terminar su vida empresarial ayudando al crecimiento económico y al bienestar durante este sexenio. Esto fue lo que me ofreció, quiere retirarse y quiere hacerlo en este sexenio”, aseguró en su conferencia Mañanera del 26 de marzo de 2019. Sí, cómo no: Slim está más activo que nunca y, por lo que se ve, no tiene la menor intención de jubilarse. Ya estamos viendo cómo se está convirtiendo en el principal inversionista del sector energético, sobre todo como socio de Pemex. Y aquí le va otro dato del empuje del ingeniero: Carso acaba de llegar a un acuerdo con Bayer. ¿Se acuerda que aquí le informé que la multinacional alemana que lleva Manuel Bravo inició un proceso para vender su icónica sede de Cervantes Saavedra 259, en la Colonia Granada de la CDMX? Pues bien, el ganador de la puja fue precisamente Carso Inmuebles de Slim. El magnate mexicano pagará 115.5 millones de dólares por un espacio de, aproximadamente, 12 mil metros cuadrados que dan cabida a tres edificios. El más grande es cercano a los 10 mil metros y es el que ocupa las oficinas de Bayer. La operación es un sale & lease back, es decir: Slim lo compra y al mismo tiempo lo arrienda a la compañía. Será por 10 años con posibilidad de prorrogar dos veces más por cinco años cada una. El inmueble está a tiro de piedra de Plaza Carso y el Museo Soumaya. Slim dejó en el camino a Grupo Soma, de Javier Sordo Madaleno, que también es vecino de la demarcación con su Plaza Antara. Carlos Slim Helú. (Créditos: El Heraldo de México)

SON POCAS LAS sociedades financieras que, sin intentar usar la licencia para convertirse en banco, continúan mostrando crecimiento en sus indicadores sin perder el enfoque en el segmento popular. Libertad reportó en el segundo trimestre un aumento de 5% trimestral en colocación en comparación con el trimestre anterior, lo que superó las expectativas presupuestadas para el periodo. La cartera total de la sofipo que lleva Silvia Lavalle es de 208 millones de pesos adicionales, esto es 2.6% más que el trimestre anterior. Por su parte, la captación aumentó 125 millones de pesos, especialmente en captación a la vista y plazo. En estos últimos tres meses, la institución sumó más de 11 mil nuevos clientes a su modelo omnicanal-digital y de atención personalizada, y se mantiene como una de las más sólidas en este sector. Y es que la prudencia en el manejo de las sofipos será clave para aumentar el alcance y penetración de la inclusión financiera de los usuarios. Silvia Lavalle. (Créditos: El Heraldo de México)

EL CUARTO DE Junto que dirige Judith Garza Rangel, y que tiene 34 líderes empresariales distribuidos en siete grupos de trabajo para la revisión del T-MEC, ya está haciendo rounds de sombra. Desde hace unas semanas trabajan en escenarios para la negociación bilateral, con Canadá, con aranceles base de 13% y hasta aranceles de 30 por ciento. Para la industria automotriz los obstáculos a vencer son las reglas de origen arriba de 75 por ciento, limitar la venta de autos chinos, así como la integración de chips de Asia en los contenidos de Norteamérica. Los temas en los que trabajan ya el Consejo Coordinador Empresarial, de Francisco Cervantes, y la Secretaría de Economía, de Marcelo Ebrard, son: acceso a mercados y reglas de origen; comercio de servicios; remedios comerciales; protección a las inversiones y mecanismos de solución; Mipymes, competitividad y atracción de inversiones; disciplinas comerciales y capítulos restantes, así como laboral. Judith Garza. (Créditos: El Heraldo de México)

FINALMENTE SE DIERON los resultados de adjudicación de 32 contratos de la CFE para atender la contingencia del huracán Erick que el pasado mes de julio afectó a diversas comunidades del sureste. Aunque con retrasos en los fallos, la Comisión que dirige Emilia Calleja Alor sigue destinando recursos para un siniestro que se degradó desde hace más de un mes; en específico, más de 42 millones de pesos invertidos en la restauración del servicio eléctrico en Guerrero, Oaxaca y Veracruz. Las principales beneficiarias de estos contratos son empresas como Grupo Dasem, Empresa de Abastecimiento Movse y Grupo Industrial Samaya. Emilia Calleja. (Créditos: El Heraldo de México)

POR DARÍO CELIS ESTRADA

COLABORADOR

@DARIOCELISE

PAL