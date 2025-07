Mercado de repuestos: México en el centro de la movilidad del mañana

Hay colaboraciones que trascienden y se convierten en apuestas de futuro. La Semana Automotriz 2025 fue ejemplo de ello. Este encuentro coordinado por la Industria Nacional de Autopartes, la Asociación de Fabricantes de Motores y Equipos —MEMA, por sus siglas en inglés, la cual representa a los fabricantes del mercado de repuesto en Estados Unidos— y Messe Frankfurt —empresa alemana líder en ferias industriales— se consolidó como un nodo estratégico del mercado de repuestos (aftermarket) entre América Latina y Norteamérica.

En este marco se celebraron la segunda edición del International Aftermarket Summit y la vigésima séptima edición de INA PAACE Automechanika México. Ambos eventos reafirmaron a México como centro logístico, comercial y de innovación del mercado de repuestos en la región, un mercado que ya supera los 150 millones de vehículos en operación y que podría alcanzar los 500 millones en 2035, si se mantiene la tendencia actual.

Uno de los ejes más relevantes de esta edición fue la dimensión educativa. La INA coordinó dos mesas de trabajo junto con el Consejo Educativo para la Transformación Productiva e Innovación (CETPI), centradas en los desafíos del sector automotriz, de autopartes y de electromovilidad. Las sesiones se llevaron a cabo con la participación de diversas dependencias federales —como las secretarías de Educación Pública, Economía y de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación— así como instituciones educativas, centros de investigación, organismos internacionales y cámaras empresariales, entre ellas la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT). El objetivo: alinear los perfiles de egreso con las necesidades reales del sector automotriz, de autopartes y de electromovilidad.

Las cifras nos obligan a actuar. A finales de 2024, México registró más de 35 millones de vehículos en circulación, incluyendo 1.1 millones de vehículos pesados, con una edad promedio superior a los 16 años. Esto significa que el 99% del parque vehicular sigue dependiendo de refacciones tradicionales y servicios de mantenimiento convencionales. Esta realidad sostiene al mercado de repuestos y explica por qué el futuro de la movilidad también necesita mirar hacia el presente.

Por ello, uno de los temas centrales fue el fortalecimiento del “Derecho a reparar”, un principio que busca garantizar la trazabilidad de refacciones mediante el Número de Identificación Vehicular (VIN), asegurar los derechos del consumidor —como la conservación de garantías— y proporcionar herramientas de diagnóstico y capacitación a los talleres. Inspirado en legislaciones como el REPAIR Act en Estados Unidos, enfoque que impulsa una movilidad accesible, competitiva y basada en la libre elección del usuario.

Desde la INA también promovimos el taller “Desbloqueo de datos: superando los desafíos del mercado de repuestos en México”, donde nació el Comité de Inteligencia de Mercado. Este espacio buscará homologar indicadores clave, integrar datos públicos y privados, y consolidar una cultura de decisiones basada en evidencia.

Otro gran consenso fue la necesidad de fortalecer el talento técnico. En un entorno de automatización, digitalización y nuevas exigencias logísticas, ya no basta con formar más: hay que formar mejor.

México tiene una ventaja estratégica: 31 millones de jóvenes entre 15 y 29 años, más de 400 mil egresados técnicos al año y un 37% de titulados universitarios en áreas STEM. Pero esa ventaja necesita dirección. Según datos de la Secretaría de Economía, tres de cada diez estudiantes abandonan su formación técnica en el primer año y menos del 10% de los programas educativos tienen vinculación directa con el sector automotriz.

Ante este reto, surgieron propuestas concretas de la industria en conjunto con las secretarías de Educación Pública, Economía y de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación: microcredenciales, formación dual, portabilidad de créditos, actualización curricular y esquemas híbridos de aprendizaje. Todas ellas apuntan hacia un mismo objetivo: pertinencia y empleabilidad.

La transición hacia la electromovilidad acelera esta urgencia. En 2024 se vendieron más de 17 millones de vehículos eléctricos en el mundo, un crecimiento del 20% respecto al año anterior y una participación de mercado global que ya supera el 20%. México duplicó su producción, alcanzando las 220 mil unidades. Se estima que su mercado interno podría superar los 5,060 millones de dólares en 2029, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 51.79%.

Esta transformación tecnológica exige nuevas habilidades. El Modelo de Competencias para Vehículos Eléctricos identifica competencias como software y hardware automotriz, análisis de datos, electricidad, electrónica, mecatrónica, calidad, Industria 4.0 y sistemas embebidos.

La formación dual se convierte, así, en una de las respuestas más eficaces: formar a los jóvenes desde la planta, con tecnología actual y en contextos reales. Ya no basta con enseñar teoría: necesitamos que el aprendizaje esté directamente vinculado a los desafíos de la industria.

Un mensaje poderoso de esta edición fue que el desarrollo industrial no está limitado a los estados tradicionales de producción. Universidades tecnológicas de estados como Guerrero participaron activamente con propuestas para vincular sus programas de ingeniería al sector. Esto demuestra que la industria no solo transforma tecnología: está redefiniendo la geografía del conocimiento. Cualquier territorio puede integrarse a una cadena de valor global si apuesta por el talento.

Lo que vivimos en la Semana Automotriz no fue solo un evento. Fue una demostración de visión compartida, voluntad, cooperación y responsabilidad con el futuro. La industria está lista para avanzar, pero el reto no es únicamente adoptar tecnologías: es formar personas capaces de liderarlas.

Como dijo Alvin Toffler: “Las personas analfabetas del siglo XXI no serán quienes no sepan leer y escribir, sino quienes no puedan aprender, desaprender y reaprender.”

Y en esta industria, el aprendizaje permanente no es una opción: es el motor del cambio.

Por Francisco González Díaz

Presidente Ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes

